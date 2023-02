SHBA, Gjermania dhe Britania mbështesin Ukrainën, i ofrojnë tanke luftarake

SHBA së bashku me Gjermaninë dhe Britaninë premtuan dërgimin e tankeve luftarake Abrams, Leopard dhe Challenger në Ukrainë, për të ndihmuar përpjekjet e Kievit në luftë kundër Moskës.

Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Steve Redisch sjell një analizë mbi mundësitë që ofrojnë dhe dallimet midis këtyre tankeve të përparuara.

Me një motor prej 1 mijë e 500 kuaj-fuqi, tanku amerikan Abrams M1 konsiderohet gjerësisht si tanku me teknologjinë më të përparuar në përdorim.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai drejtohet nga një ekip prej katër vetash.

Abrams M1 është i pajisur me një top120 milimetërsh, për të shkatërruar tanket e armikut dhe automjetet e tjera të rënda të blinduara.

Ky tank ka edhe tre mitralozë – një të rëndë për të shkatërruar automjetet e blinduara lehtë dhe dy të tjerë që konsiderohen si armë për të sulmuar personelin e armikut.

Mund të lëvizë me një shpejtësi prej rreth 65 kilometrash në orë, në një distancë maksimale prej rreth 425 kilometrash.

Motori i tankut Abrams M1 funksionon më së miri me karburant avioni, duke ndikuar në shpenzimet dhe logjistikën e përdorimit të tij.

Tanku gjerman “Leopard 2” me një fuqi motorike prej1 mijë e 500 kuaj-fuqi punon me naftë, një karburant që sigurohet më lehtë.

Ky tank ka shumicën e veçorive të tankut amerikan, si topi prej 120 milimetrash dhe mitralozët e lehtë.

Tanket gjermane dhe ato amerikane janë krijuar për të mbrojtur më mirë ekuipazhet e tyre prej katër personash, ndryshe nga tanket e prodhimit sovjetik, që përdoren tani nga Ukraina dhe Rusia.

“Në tanket M1A1 dhe Leopard 2 ushtarët janë shumë më të sigurt, sepse municioni i këtyre tankeve është jashtë vendit ku qëndron ekuipazhi. Në një tank sovjetik, predhat janë brenda kabinës ku ndodhen ushtarët. Shpërthimi i tyre mund të shkaktojë dëme katastrofike për ekuipazhin dhe vetë tankun”, thotë Gian Gentile, ish-komandant i tankeve të ushtrisë amerikane

Me një ekip prej katër vetash, Leopard 2 lëvizë me shpejtësi të ngjashme me tankun Abrams, por distanca maksimale e tij është rreth 340 kilometra.

Mbi 2 mijë tanke Leopard 2 ndodhen në shumë vende evropiane, duke e bërë atë shumë të disponueshëm, që është edhe përparësia kryesore e tij.

Tanku Challenger 2 i Britanisë ka një top 120 milimetrash si armë kryesore, së bashku me disa mitralozë të lehtë, ngjashëm me tanket e tjera. Municioni i tij ruhet gjithashtu jashtë kabinës së ekuipazhit.

Motori i tij që funksionon me naftë është më i vogël, 1 mijë e 200 kuaj-fuqi. Challenger 2 nuk është i shpejtë aq sa dy të tjerët.

Por distanca maksimale e tij prej mbi 500 kilometrash është dukshëm më e mirë se e tankeve të prodhuara në Shtetet e Bashkuara dhe Gjermani./VOA