Variantet e reja të COVID, eskpertët ngrenë alarmin: SHBA, e kërcënuar nga një valë e katërt infektimesh

Përhapja e varianteve të reja më ngjitëse të koronavirusit kërcënon të nxisë një valë të katërt të infektimeve në Shtetet e Bashkuara, paralajmërojnë ekspertët e shëndetësisë.

Shefja e qendrës për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, Dr. Rochelle Walensky, tha se rreth 70 mijë raste të reja ishin regjistruar javën e kaluar, një shifër tejet e lartë që ka shqetësuar autoritetet. Në të njëjtën periudhë u regjistruan mesatarisht 2000 vdekje në ditë.

“Ju lutem, më dëgjoni mirë. Me këtë nivel rastesh, e me variantet e reja që po përhapen, ne rrezikojmë të humbasim plotësisht terrenin e fituar me kaq shumë mund. Këto variante janë një kërcënim i vërtetë për njerëzit tanë dhe progresin e shënuar”, tha doktoresha.