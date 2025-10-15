SHBA dhe Britania zbulojnë skemën më të madhe të mashtrimit me kriptomonedha
Qeveria amerikane ka sekuestruar më shumë se 14 miliardë dollarë në bitcoin dhe ka akuzuar themeluesin e një perandorie biznesi kamboxhiane, Prince Group, për organizimin e një mashtrimi masiv me kriptomonedha.
Shtetasi britanik dhe kamboxhian Chen Zhi u akuzua në Nju Jork për përfshirje në një komplot mashtrimi me telekomunikacion dhe drejtimin e një skeme pastrimi parash.
Bizneset e Chen u sanksionuan gjithashtu nga SHBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar si pjesë e një operacioni të përbashkët.
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar thotë se ka ngrirë asetet në pronësi të rrjetit të tij, duke përfshirë 19 prona në Londër - njëra prej të cilave vlen gati 133 milionë dollarë.
Prokurorët amerikanë thanë se ky ishte një nga sulmet më të mëdha financiare në histori dhe sekuestrimi më i madh i bitcoin-it ndonjëherë.
Chen, i cili mbetet i lirë, akuzohet se është truri pas një "perandorie mashtrimi kibernetik" që vepron nën kompaninë e tij shumëkombëshe, Prince Group, tha Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Uebsajti i grupit me seli në Kamboxhia thotë se bizneset e tij përfshijnë zhvillimin e pronave, si dhe shërbimet financiare dhe të konsumatorit. Por Departamenti i Drejtësisë pretendon se ai drejton një nga organizatat më të mëdha kriminale transnacionale të Azisë.
Viktimat u kontaktuan në internet dhe u bindën të transferonin kriptomonedha bazuar në premtime të rreme se fondet do të investoheshin dhe do të gjeneronin fitime, tha Departamenti i Drejtësisë.
Prokurorët pretenduan se kompania, nën drejtimin e z. Chen, ndërtoi dhe operoi të paktën dhjetë komplekse mashtruese në të gjithë Kamboxhian.