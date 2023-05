Sfiduesi kryesor i Trump, DeSantis do të shpallë kandidaturën për zgjedhjet presidenciale të 2024

Guvernatori i Floridës Ron DeSantis do të shpallë ofertën e tij presidenciale për vitin 2024 gjatë një diskutimi me Elon Musk të mërkurën, sipas mediave amerikane.

Musk, CEO i Twitter, do të zhvillojë një takim në Twitter Spaces me DeSantis në orën 18:00 me orën lokale.

DeSantis konsiderohet si sfiduesi kryesor i ish-presidentit Donald Trump.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Guvernatori është pjesë e një liste në rritje të pretendentëve republikanë për nominimin e partisë për garën presidenciale të vitit 2024.

Twitter Spaces është një platformë që lejon “krijuesit” të zhvillojnë biseda audio në aplikacion.

Në një ngjarje të Wall Street Journal, Musk pretendoi se ky rast do të jetë “hera e parë” që një njoftim i tillë bëhet në mediat sociale.

Nuk është e qartë nëse Musk po shpreh mbështetje për fushatën e guvernatorit të Floridës, pasi ai ka organizuar prezantimin në platformën e tij.

NBC raportoi se ngjarja do të moderohet nga sipërmarrësi i teknologjisë David Sacks, një mbështetës i DeSantis.

Njoftimi i DeSantis do të vijë në ditën e parë të një mbledhjeje për mbledhjen e fondeve në Miami, ku mbështetësit e tij thuhet se do të informohen për fushatën e ardhshme.

Kjo do t’i japë fund spekulimeve gjatë muajve të fundit se kur DeSantis do të shpallë zyrtarisht kandidaturën e tij.

Gjatë muajve të ardhshëm, ai pritet të prezantohet si një politikan i kompletuar me një listë të gjatë arritjesh të politikës konservatore pa “dramën” e Trump.

Në fillim të këtij muaji, ai synoi kritika të fshehta ndaj ish-presidentit, duke thënë se qeverisja nuk ka të bëjë me “ndërtimin e një marke ose të flasësh në mediat sociale”.