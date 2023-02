Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s: Ja emrat që përfliten për postin e lartë

Gara për të gjetur një shef të ri të NATO-s ka nisur, edhe pse lufta në Ukrainë vazhdon.

Portali Politico shkruan se mandati i Jens Stoltenberg si Sekretar i Përgjithshëm i NATO-s përfundon në shtator.



Por kush mund ta zëvendësojë? Mund të jetë një grua apo dikush nga Evropa Lindore? Lufta ruse e ka komplikuar ndjeshëm këtë vendim. Një diplomat i lartë i NATO-s tha për portalin se është koha për ajër të ri.

Por aleatët mund të mos rrezikojnë shumë dhe të vazhdojnë të mbeten te emri i Stoltenberg.

Një diplomat i lartë evropian dhe se ekziston mundësia që Stoltenberg të njohë një zgjatje tjetër të mandatit të tij.

Ndërkohë në emrat që lakohen për ta zëvendësuar janë: kryeministri holandez, Mark Rutte, kryeministrja estoneze Kaja Kallas dhe ministri i Mbrojtjes i Britanisë, Ben Ëallace.

Një grup tjetër më pak i lakuar përfshin kryeministren lituaneze Ingrida Simonyte, presidenten sllovake Zuzana Caputova dhe presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen.

Për shkak se të gjithë Sekretarët e NATO-s kanë qenë meshkuj, ka një nxitje për të pasur një grua në krye të NATO-s. Disa thonë se duhet një drejtues i NATO-s nga Europa Lindore më në fund.

Mes gjithë këtyre spekulimeve, disa brenda aleancës thonë se këta janë më shumë emra që nuk i shkojnë kujt ndërmend. “Nëse do më pyesni mua, ju them se do mbetet Stoltenberg,” thotë një tjetër diplomat i lartë.