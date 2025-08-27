LEXO PA REKLAMA!

“S’do lëmë psikopatët të shkatërrojnë Amerikën”, Trump akuza të forta kundër Sorosit: Ai dhe djali i tij mbështesin protesta të dhunshme

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 16:26
Bota

“S’do lëmë psikopatët të shkatërrojnë

Presidenti i SHBA, Donald Trump ka lëshuar akuza në drejtim të miliarderit George Soros dhe djalit të tij, Alexander Soros.

Në një reagim në rrjetet sociale, Trump i kërkoi drejtësisë amerikane që të ngrejë akuza ndaj tyre në bazë të ligjit RICO, i cili përdoret për ndjekjen penale të organizatave kriminale.

“George Soros dhe djali i tij super-radikal majtist duhet të akuzohen sipas ligjit RICO për mbështetjen e protestave të dhunshme dhe shumë veprimeve të tjera anembanë vendit”, shkroi Trump.

Trump nuk është ndalur me kaq, duke e quajtur Sorosin dhe ekipin e tij “psikopatë”. “Kini kujdes, ju po ju vëzhgojmë!”.

Ai shtoi: “Nuk do t’i lejojmë këta të çmendur të shkatërrojnë Amerikën, pa i dhënë kurrë mundësinë të ‘marrë frymë’ dhe të jetë E LIRË”, shkruan Trump.

Kujtojmë se George Soros, 95 vjeç, është një nga mbështetësit më të mëdhenj të iniciativave progresiste në botë përmes Fondacioneve të Shoqërisë së Hapur, të cilat ai i themeloi pas dekadave të suksesit financiar në vitet ’70 dhe ’80.

