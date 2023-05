Scholz zbulon arsyen pse Putin nuk shkoi në samitin e G20

Kancelari gjerman Olaf Scholz është shprehur e kupton pse presidenti rus Vladimir Putin nuk do të marrë pjesë në samitin e G20, por ai beson se lideri rus duhet të kishte dëgjuar kritikat e drejtuara ndaj tij.

“Do të ishte mirë nëse presidenti Putin do të kishte shkuar në samitin e G20. Por atëherë atij do t’i duhej të përballej me të gjitha pyetjet dhe të gjitha kritikat që janë formuluar nga shumë vende në mbarë botën. Kjo është ndoshta arsyeja pse ai nuk është atje”, tha Scholz gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin e Vietnamit, Hanoi.

Në të njëjtën kohë, ai vuri në dukje se mungesa e Putinit nuk do t’i pengojë vendet e tjera të kritikojnë luftën e agresionit dhe t’i bëjnë thirrje Rusisë që të tërheqë trupat nga Ukraina dhe të krijojë kushtet për bisedime të drejta për paqen.

Samiti i G20 do të mbahet në kryeqytetin indonezian në datat 15-16 nëntor.

Nderkohe Presidenti amerikan Joe Biden dhe presidenti kinez Xi Jinping shtrënguan duart në fillim të takimit të tyre në margjinat e G20 në Bali, Indonezi. Ky është takimi i parë midis dy liderëve që kur Biden mori detyrën si president, sipas CNN.

Presidenti i SHBA-së Joe Biden dhe udhëheqësi kinez Xi Jinping më pas u ulën në tavolinat e tyre, të rrethuar nga zyrtarë.

Biden dhe Xi të dy nuk mbanin maska, ndërsa zyrtarët e tjerë të gjithë mbanin maska.

“Unë jam i përkushtuar të mbaj linjat e komunikimit të hapura,” tha Biden.

“Si liderët e dy kombeve tona ndajnë përgjegjësinë në këndvështrimin tim për të treguar se Kina dhe SHBA-ja mund të menaxhojnë dallimet tona, të parandalojnë konkurrencën që të shndërrohet në ndonjë konflikt të afërt dhe të gjejnë mënyra për të punuar së bashku për çështje urgjente globale që kërkojnë bashkëpunimin tonë të ndërsjellë.”