Gjermania kërkon hapjen e negociatave të BE me Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut

Lajmifundit / 28 Mars 2022, 17:13
Bota

Kancelari gjerman Olaf Scholz, ka deklaruar ditën e sotme se bisedimet për pranimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian duhet të fillojnë sa më shpejt që të jetë e mundur.

Scholz një deklaratë të tillë e bëri në një konferencë të përbashkët me kryeministren suedeze Magdalena Andersson.

Sipas tij, çdo vonesë do ta bëjë Ballkanin Perëndimor të prekshëm ndaj ndikimit të jashtëm.

"Është e qartë si për Gjermaninë ashtu edhe për Suedinë se BE-ja duhet të vazhdojë me reformat institucionale për ta bërë veten të aftë për zgjerim”, tha Scholz.

Procesi i negociatave ka ngecur per shkak te vetos bullgare ndaj Shkupit, si dhe prej vleresimit ne bllok te bere nga vendet e BE-se ndaj Shqiperise dhe Maqedonise se Veriut.

