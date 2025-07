Sardenja, makina e gruas së drejtorit të Lufthansa-s përplas për vdekje 24-vjeçaren

Familja e 24-vjeçares Gaia Costa, gruas së re që u plagos për vdekje kur u përplas nga makina e drejtuar nga gruaja e drejtorit ekzekutiv të Lufthansa në zonën e Porto Cervo të Sardenjës, është “e tronditur”.

Sipas mediave lokale, mjekët dhe ekipet e shpëtimit luftuan për 20 minuta për ta mbajtur gjallë 24-vjeçaren pasi pësoi lëndime të rënda kur u përplas nga BMW X5 e drejtuar nga Viviane Spohr.

Babai i 24-vjeçares është një anëtar i njohur i Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, një nga federatat më të mëdha sindikale në Itali.

Avokati i familjes tha se “klientët e mi kanë besim të plotë në punën e drejtësisë”.

Dëshmitarët okularë raportuan se 24-vjeçarja fatkeqe u përplas nga SUV-i i drejtuar nga Spohr ndërsa ecte në një vendkalim për këmbësorë, duke shtuar se ajo gjithashtu bëri një sinjal me duart e saj për të njoftuar shoferin 51-vjeçar.

Autopsia mbi trupin e 24-vjeçares pritet të bëhet të mërkurën, me mediat lokale që vënë në dukje se puna hetimore po kryhet me vonesa pasi të gjitha dokumentet që lidhen me Spohr duhet të përkthehen në gjermanisht.

Çfarë thotë gruaja e CEO-s së Lufthansa-s?

Avokati i Spohr përshkroi se si ndodhi e gjitha nga perspektiva e klientes së tij. Sipas tij, klienti i tij ishte ndalur në vendkalim normalisht dhe ishte nisur përsëri, duke menduar se këmbësorët e kishin kaluar tashmë.

“Zonja Spohr u ndal në vendkalim, kjo u konfirmua nga dëshmitarët”, tha Angelo Merlini për BILD. “Kur pa një grup këmbësorësh që po kalonin vendkalimin, ajo priti. Pastaj u nis, pa e kuptuar se vajza ishte ende në vendkalim. Ajo e goditi atë me makinën, e cila është automatike dhe shumë e rëndë, me një shpejtësi shumë të ulët.”

Ai këmbënguli gjithashtu se 51-vjeçarja nuk u largua kurrë nga vendi i ngjarjes: “Përkundrazi, ajo ndaloi automjetin, doli menjëherë dhe u përpoq të ofronte ndihmën e parë. Megjithatë, pas një përpjekjeje fillestare për ta ringjallur, ajo humbi ndjenjat dhe ra pa ndjenja.

.