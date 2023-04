Sanksionet as që i prekën, ja si oligarkët rusë grumbulluan miliarda dollarë pasuri vitin e kaluar

Forbes Rusia publikoi listën e fundit të miliarderëve rusë, pasuria e të cilëve u rrit me 152 miliardë dollarë krahasuar me vitin e kaluar. Lista përfshin emrat e 110 miliarderëve zyrtarë, që është 22 më shumë se vitin e kaluar, dhe lista do të ishte më e gjatë nëse pesë miliarderë nuk do të kishin hequr dorë nga shtetësia ruse.

Pasuria totale u rrit në 505 miliardë dollarë në krahasim me 353 miliardë të regjistruara në vitin 2022, gjë që tregon se rusët po rikuperohen nga humbjet e mëdha që përjetuan menjëherë pas fillimit të luftës në Ukrainë.

Themeluesi i DST Global Yuri Milner, themeluesi i Revolut Nikolay Storonsky, themeluesi i Freedom Finance Timur Turlov dhe bashkëthemeluesit e JetBrains Sergej Dmitriev dhe Valentin Kipyatkov hoqën dorë nga shtetësia e tyre ruse .

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Rezultatet e vitit të kaluar u ndikuan nga parashikimet apokaliptike për ekonominë ruse, sipas Forbes, duke shtuar se pasuria totale e miliarderëve rusë në vitin 2021, para fillimit të luftës, arrinte në 606 miliardë dollarë. Pasi Vladimir Putin urdhëroi trupat në Ukrainë më 24 shkurt të vitit të kaluar, Perëndimi vendosi sanksionet më të ashpra ndaj ekonomisë ruse dhe njerëzve më të pasur në një përpjekje për të ndëshkuar Rusinë për fillimin e luftës.

Putin u përgjigj se Perëndimi po përpiqej të shkatërronte Rusinë, duke lavdëruar vazhdimisht dështimin e sanksioneve për të shkatërruar ekonominë ose për të ndaluar rrjedhën e mallrave luksoze në vend.

Çfarë ndodhi me sanksionet?

Nën presionin e sanksioneve perëndimore, ekonomia ruse pati një rënie prej 2.1 për qind vitin e kaluar, por pavarësisht kësaj ata arritën të shesin naftë, metale dhe burime të tjera natyrore në tregun global, veçanërisht në Kinë, Indi dhe Lindjen e Mesme.

Fondi Monetar Ndërkombëtar këtë muaj ngriti parashikimin e tij për rritjen e Rusisë në vitin 2023 nga 0.3 në 0.7 për qind, por uli parashikimin e tij për vitin 2024 nga 2.1 në 1.3 për qind pasi pret që mungesa e fuqisë punëtore dhe eksodi i kompanive perëndimore të dëmtojë ekonominë e vendit.

Çmimi i naftës Urals, gjaku i ekonomisë ruse, ishte 76,09 dollarë për fuçi në 2022 krahasuar me 69 dollarë në 2021.

Përveç naftës, çmimet e plehrave kanë qenë të larta. Andrei Meljnichenko , i cili u pasurua me plehra, u përfshi nga Forbes në krye të listës së rusëve më të pasur me një vlerë të vlerësuar prej 25.2 miliardë dollarësh, që është dyfishi i vlerës së tij vitin e kaluar.

Vladimir Potanin , presidenti dhe aksionari më i madh i Nornickel, prodhuesi më i madh në botë i paladiumit dhe nikelit të rafinuar, është i dyti rus më i pasur me një pasuri prej 23.7 miliardë dollarësh. Vladimir Lisin , i cili kontrollon kompaninë e çelikut NLMK dhe ishte njeriu më i pasur vitin e kaluar, tani është në vendin e tretë në listën e Forbes me një pasuri prej 22.1 miliardë dollarësh.

Shumë miliarderë rusë i panë sanksionet perëndimore si një mjet të gabuar dhe madje racist. Një grup i vogël manjatësh ndërtuan pasuri ndërsa Bashkimi Sovjetik u shemb dhe marrëveshjet e privatizimit i shtynë ata më tej në radhët e super të pasurve, duke i bërë ata të neveritshëm për shumë rusë të varfër.

Nën Putinin, disa prej oligarkëve origjinalë si Mikhail Khodorkovsky dhe Boris Berezovsky u janë konfiskuar asetet e tyre. Tani është nën kontrollin e kompanive shtetërore që shpesh drejtohen nga ish-spiunët. Emrat e rinj rusë në listën e Forbes përfshijnë miliarderë që kanë bërë pasurinë e tyre në ushqime, supermarkete, kimikate, ndërtim dhe farmaceutikë, gjë që tregon se kërkesa e brendshme në Rusi ka mbetur e fortë pavarësisht sanksioneve.

Perëndimi nuk ndalet

Edhe pse sanksionet nuk kanw patur efekt tek oligarkwt rusw, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka bërë të ditur listën e re të sanksioneve lidhur me pushtimin rus të Ukrainës. Me vendimin e ri janë shënjestuar “ata persona që me vetëdije kanë ndihmuar” oligarkët e sanksionuar rusë, sikurse ish-pronarin e klubit futbollistik Chelsea, Roman Abramovich.

Masat e reja kanë shënjestruar Demetris Ioannides dhe Christodoulos Vassiliades, dy qipriotë “ndërmjetësues profesionistë” që Britania i akuzon se kanë ndihmuar Abramovichin dhe ish-ansionarin në Arsenal, Alisher Usmanov.

Ioannides ka krijuar “struktura të dyshimta offshore” që janë përdorur nga Abramovich për të fshehur mbi 760 milionë funte në asete para se të sanksionohej vitin e kaluar, ndërkaq avokati Vassiliades ka krijuar fonde të mirëbesimit dhe kompani offshore që janë përdorur nga Usmanov, tha Qeveria britanike.