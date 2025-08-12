Samiti Trump–Putin/ BE: Ukraina duhet të ketë lirinë për të vendosur të ardhmen e saj
Liderët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian miratuan të hënën vonë një deklaratë të përbashkët, duke theksuar se Ukraina duhet të ketë të drejtën dhe lirinë për të vendosur për të ardhmen e saj. Dokumenti u mbështet nga të gjitha vendet anëtare, përveç Hungarisë.
Deklarata, e publikuar të martën, vjen pak ditë para samitit të së premtes në Alaska mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin.
“Negociatat kuptimplotë mund të zhvillohen vetëm në kontekstin e një armëpushimi ose reduktimi të armiqësive,” thuhet në dokument, duke shtuar se “një zgjidhje diplomatike duhet të mbrojë interesat jetësore të sigurisë së Ukrainës dhe Evropës”.
Udhëheqësit evropianë po përpiqen të ushtrojnë ndikim mbi takimin Trump–Putin, nga i cili janë përjashtuar. Mbetet ende e paqartë nëse Ukraina do të marrë pjesë.
Të hënën, Trump konfirmoi se ai dhe Putin do të diskutojnë për “shkëmbimin e territoreve” gjatë takimit.