Samiti në Indi! Putin nuk merr pjesë, zëvendësohet nga Lavrov

“Presidenti Putin ka shpallur pamundësinë e pjesëmarrjes në samitin e G20, i cili do të mbahet në Nju Delhi më 9 dhe 10 shtator dhe tha se Rusia do të përfaqësohet nga Ministri i Punëve të Jashtme të Federatës, Sergei Lavrov”, raporton zyra e kryeministrit Indian