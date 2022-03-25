Samiti i BE-së përfundon me kompromis për tregun e energjisë elektrike
Lajmifundit / 25 Mars 2022, 20:05
Bota
Maratona e Samitit të BE -së përfundoi pak para disa minutash.
Sipas informacioneve paraprake në deklaratën e Samitit thuhet se vendeve të BE-së u lejohet të njoftojnë Komisionin, nëse duan të ndërmarrin veprime kundër rregullave ekzistuese të tregut të BE-së për energjinë elektrike.
Këto masa duhet të jenë të përkohshme dhe të mos dëmtojnë tregun e brendshëm të BE-së.
Gjithashtu, të mos krijojnë konkurrencë të pandershme ndërmjet prodhuesve në vende të ndryshme.