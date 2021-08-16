LEXO PA REKLAMA!

Sa të pasur janë talebanët? Ja 6 burimet nga ku marrin miliona dollarë

Lajmifundit / 16 Gusht 2021, 16:54
Bota

Sa të pasur janë talebanët? Ja 6 burimet nga ku marrin miliona

Talibanët e vitit 2021 duken shumë ndryshe, nga ata të viteve 1990. Cilësia e tyre është ndryshe në pamje më të kuruar dhe në veshje.

Përpos veshjes dhe pamjes armët e tyre duken krejt të reja dhe shkëlqejnë; automjetet e tyre të tipit Humvee janë në gjendje të përsosur.

Në vitin 2016, Forbes renditi talebanët si të pestët më të pasur nga 10 organizatat ‘Terroriste’ që ata kishin shfaqur. ISIS kishte një xhiro atëherë 2 miliardë dollarë dhe ishte kryesonte listën.

Forbes renditi burimet kryesore të të ardhurave të talebanëve si trafik droge dhe donacione.

Më poshtë është një ndarje sesi talebanët arrijnë të fillojnë miliona dollarë:

Minierat: 464 milion dollarë

Droga: 416 milionë dollarë

Donacione të huaja: 240 milion dollarë

Eksporti: 240 milionë dollarë

Taksat: 160 milion dollarë (para për mbrojtje/zhvatje?)

Pasuritë e paluajtshme: 80 milionë dollar

