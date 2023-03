Rusia se kërcënon do të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me SHBA-në

Kremlini kërcënoi të martën se do të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Uashingtonin nëse SHBA e shpall Rusinë sponsor të terrorizmit. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova e quajti përcaktimin e propozuar si "propozim naiv" dhe një shkelje të ligjit ndërkombëtar.

"Rezultati logjik i një hapi të tillë bëhet një ndërprerje e marrëdhënieve diplomatike. Uashingtoni rrezikon të kalojë përfundimisht pikën pa kthim me të gjitha pasojat që pasojnë. Kjo duhet të kuptohet mirë në Uashington”, tha ajo.

Javën e kaluar Senati miratoi një rezolutë jodetyruese duke i kërkuar Sekretarit të Shtetit Antony Blinken të etiketojë Rusinë si një shtet sponsorizues të terrorizmit. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, i ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të miratojnë përcaktimin. Blinken ka kundërshtuar planin, duke thënë se sanksionet aktuale janë të ngjashme me ato që do të vendoseshin me përcaktimin, raporton usatoday.com.