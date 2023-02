Rusia po përgatit sulm masiv ndaj Ukrainës nga tri drejtime

Ukraina po përgatitet për një ofensivë të madhe ruse brenda disa javësh, ndërsa Vladimir Putin përpiqet të kthejë pllaken e luftës me një sulm shkatërrues me tre drejtime.

Një këshilltar i Volodymyr Zelensky ka zbuluar se Kievi parashikon një sulm nga veriu në Bjellorusi, nga bastionet ruse të Donetsk dhe Luhansk në lindje dhe në jug nga gadishulli i Krimesë.

Nëse do te ishin të suksesshme, trupat e Moskës do të rrethonin forcat mbrojtëse vendase, cka do të largonte Ukrainën pas një sërë përparimesh në muajt e fundit.

Zyrtarët amerikanë thonë se Ukraina po planifikon të nisë ofensivën e saj kundër Rusisë pas një dimri të ndenjur, por u kanë kërkuar atyre që të ndalojnë deri në pranverë pasi të kenë marrë më shumë armatime.

Kryetari i Shtabit të Përbashkët të SHBA Mark Milley shprehu dyshime të forta të premten se Ukraina do të ketë sukses në dëbimin e trupave ruse nga territori i saj këtë vit.

Në një takim të organizuar nga SHBA për Ukrainën në Gjermani, Milley u tha gazetarëve:

"Nga pikëpamja ushtarake unë ende pohoj se për këtë vit do të ishte shumë, shumë e vështirë që të dëboheshin ushtarakisht forcat ruse nga të gjitha, çdo centimetër... -.

Zyrtarët e Kievit po përgatiten për sulmin pasi dimri ndaloi ndryshimin e shpejtë të kontrollit të territorit.

Rustem Umerov, një anëtar i ekipit negociator të Zelensky, tha për Daily Beast : "Rusët po na rrethojnë nga 240 gradë, duke sulmuar nga Deti i Zi, nga Bjellorusia dhe rajonet Luhansk dhe Donetsk.

Luftimet tashmë janë intensifikuar në Zaporizhzhia, e cila kishte mbetur në stanjacion prej muajsh, në pritje të sulmit.

Zyrtarët presin një sulm me pincë nga qyteti dhe Kharkiv kur Putini të japë urdhrat për ofensivën e njëkohshme.

"Në drejtim të Zaporizhzhia, intensiteti i aktivitetit ushtarak është rritur ndjeshëm," tha zyrtari, Vladimir Rogov, në platformën e mediave sociale Telegram.

Si Rogov ashtu edhe ushtria ruse thanë se forcat e Moskës kishin pushtuar fshatin Lobkove, rreth 30 milje në jug të kryeqytetit rajonal të mbajtur nga ukrainas, i quajtur gjithashtu Zaporizhzhia.