Rusia përgatit sulmin e radhës, Zelensky kërkon takim të ri me SHBA-në dhe Evropën
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se Kievi po kërkon një takim të ri me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe aleatët evropianë qysh javën e ardhshme, duke shtuar se Rusia është përgatitur ta nisë një ofensivë të re në lindje të Ukrainës.
“[Rusia] i ka përqendruar atje deri në 100.000 trupa”, tha Zelensky mbrëmjen e së premtes, duke iu referuar vijave të frontit pranë qytetit tejet strategjik, Pokrovsk.
Pokrovsk, në rajonin jugor të Donjeckut në Ukrainë, kishte një popullsi prej 60.000 banorësh para luftës. Shumica e banorëve kanë ikur, pasi forcat ruse e kanë rrethuar qytetin për muaj të tërë, por nuk kanë arritur t’i thyejnë vijat mbrojtëse dhe ta marrin nën kontroll qytetin.
Pak pasi Zelensky i bëri këto deklarata, kreu i administratës ushtarake rajonale në Dnipropetrovskut tha se rajoni po përballet me “sulm masiv”.
Serhiy Lysak shkroi në Telegram se “po dëgjohen shpërthime. Ka goditje në Dnipro dhe Pavlohrad”.
Autoritetet në Zaporizhja raportuan se edhe ky rajon ishte nën sulm mëngjesin e së shtunës, dhe se mund të ketë viktima.
Trump, i cili e ka bërë përfundimin e luftës prioritet kryesor të mandatit të tij presidencial, ka shprehur zemërimin e tij ndaj presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, i cili nuk po i pranon thirrjet e amerikanëve për bisedime ballë për ballë me Zelenskyn.
Një javë më parë, Trump tha se do të vendoste brenda dy javësh për hapat e ardhshëm nëse nuk do të caktoheshin bisedime të drejtpërdrejta, megjithëse ai më herët ka dhënë afate por është zmbrapsur.
Më 26 gusht, ai ngriti mundësinë e vendosjes së sanksioneve të reja ndaj Moskës.
“Nuk do të jetë një luftë botërore, por do të jetë një luftë ekonomike,” tha Trump. “Një luftë ekonomike do të jetë e keqe, dhe do të jetë e keqe për Rusinë, dhe unë nuk e dua këtë.”
Por, ai shtoi se “as Zelensky nuk është plotësisht i pafajshëm. Unë tani kaloj mirë me të, por kemi një marrëdhënie shumë ndryshe sepse tani nuk po i paguajmë më para Ukrainës”, tha Trump, duke iu referuar një marrëveshjeje në të cilën anëtarët e NATO-s blejnë armë amerikane për t’u përdorur nga Kievi.
Ukraina ka pranuar një propozim të SHBA-së për armëpushim dhe thirrjet për një takim mes Putinit dhe Zelenskyt, por Moska nuk është pajtuar.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, më 29 gusht përsëriti qëndrimin e Moskës se Putini “nuk e ka përjashtuar” një takim me Zelenskyn, por se takimi mund të ndodhë vetëm pasi të ketë përparim “në nivel ekspertësh”./ REL
Ndërkohë, ministri i Mbrojtjes i Rusisë, Andrei Belousov, u mburr me përpjekjet ushtarake të vendit të tij në Ukrainë, pavarësisht se për vite të tëra kanë pësuar humbje të mëdha në njerëz dhe dëme të rënda për ekonominë ruse.
Belousov gjithashtu lavdëroi fushatën e Rusisë me sulme vdekjeprurëse me raketa dhe dronë mbi Ukrainë, të cilat kanë vrarë mijëra civilë dhe janë dënuar gjerësisht nga bashkësia ndërkombëtare.
Ai theksoi se 35 sulme ajrore kundër 146 objektivave strategjikë këtë vit kanë shkaktuar dëme të rënda në infrastrukturën ushtarake të Ukrainës.
Këtë javë, Ukraina vajtoi humbjen e 22 njerëzve, përfshirë katër fëmijëve, vetëm në një ndërtesë që ishte shembur nga një sulm rus në Kiev.
Zelensky tha se zyrtarët ukrainas duan të takohen me Trumpin dhe aleatët evropianë javën e ardhshme, në një kohë kur përpjekjet për një armëpushim dhe përfundimin e luftës - e cila filloi në shkurt të vitit 2022 kur Rusia e nisi pushtimin e plotë - po hasin vështirësi.