Rusia sulmon me raketa e dronë në në Ukrainë, vriten të paktën gjashtë persona
Sulmet me raketa dhe dronë rusë vranë të paktën gjashtë persona dhe plagosën 15 të tjerë në rajone anembanë Ukrainës gjatë natës së të mërkurës, thanë autoritetet rajonale – disa ditë përpara se Presidenti i SHBA-së Donald Trump të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin në Alaska për bisedime paqeje.
Forcat ajrore ukrainase thanë se Moska lëshoi të paktën 49 dronë sulmues të tipit Shahed, si dhe dy raketa balistike Iskander-M ose KN-23 gjatë natës. Mbrojtja ajrore ishte në gjendje të shkatërronte ose çaktivizonte të paktën 32 prej tyre, me disa goditje të drejtpërdrejta.
Katër persona u vranë në rajonin e Khersonit, tha guvernatori Oleksandr Prokudin, me një të vdekur dhe katër të plagosur në një seri sulmesh me dronë që synuan zonat e banuara.
Sulme të ndara vranë një person në fshatin Çornobaivka dhe dy civilë në një makinë në qytetin e Beryslav, shtoi Prokudin.
“Një shtëpi është shkatërruar nga sulmi. Ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë trupin e një gruaje 61-vjeçare nga rrënojat”, shkroi Prokudin në një postim në Facebook.
Sulmet shënjestruan zonat e banimit dhe infrastrukturën, shpjegoi ai, duke shkatërruar një ndërtesë të lartë, pesë shtëpi, një kullë telefonie celulare dhe disa automjete.
Në rajonin e Donetskut, sulmet vranë dy persona në Kostiantynivka dhe plagosën 10 të tjerë, shkroi guvernatori Vadym Filashkin.
Një person tjetër u plagos pas sulmeve në qytetin Vasylivka në rajonin e Zaporizhzhya. Në total, Moska kreu 529 sulme në 10 vendbanime gjatë ditës.
Rusia ka vazhduar të sulmojë Ukrainën pavarësisht përpjekjeve të SHBA-së për të arritur një marrëveshje armëpushimi. Të premten, Trump do të takohet me Putinin në Alaska për takimin e parë ballë për ballë midis udhëheqësve amerikanë dhe rusë që nga pushtimi i plotë i Moskës ndaj fqinjit të saj në shkurt 2022.
Pavarësisht bisedimeve, trupat e Moskës kanë nisur një sulm të papritur në Ukrainën lindore ditët e fundit, sugjerojnë raportet.