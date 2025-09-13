Rusia nuk i ndal provokimet, droni i saj hyn në një tjetër vend të NATO
Ministria rumune e Mbrojtjes deklaroi se hapësira ajrore e saj u shkel nga një dron gjatë një sulmi rus ndaj infrastrukturës në Ukrainën fqinje.
“Avionët luftarakë zbuluan një dron në hapësirën ajrore kombëtare dhe e gjurmuan atë derisa u zhduk nga radari pranë fshatit Chilia Veche”, shtoi ministria.
Droni "nuk fluturoi mbi zona të populluara dhe nuk përbënte një kërcënim të menjëhershëm për sigurinë e popullsisë", thuhej në deklaratë, duke specifikuar se asetet janë gati të vendosen "për të filluar kërkimin për çdo mbeturinë nga avioni".
Pak ditë më parë Polonia raportoi shkeljen e hapësirës së saj ajrore nga 19 dronë rusë, 4 prej të cilëve u rrëzuan.
Rumania u bashkua me NATO-n më 29 mars 2004, si pjesë e një vale zgjerimi që përfshiu edhe disa vende të tjera të Evropës Lindore dhe Qendrore. Nga ajo kohë, ajo ka qenë një anëtare aktive e aleancës ushtarake.
Precedenti i fundit me i rrezikshem ishte ai i droneve qe shkelen hapesiren ajrore te Polonise dhe disa prej tyre shperthyen brenda kufirit te vendit anetar te NATO-s.