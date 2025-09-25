Rusia nuk i ndal provokimet, avionët e NATO-s "ndeshen" me 5 sulmues të Moskës në Baltik
Rusia eshte bere shkak serish per reagim nga NATO, pasi avionet e saj kane fluturuar kunder rregullave ne hapesiren e aleances ne qiellin Baltik.
NATO njoftoi pak minuta me pare se diten e sotme, më 25 shtator, avionë luftarakë hungarezë Gripen u ngritën nga baza Šiauliai, Lituani, për të kapur një formacion prej pesë avionësh ushtarakë rusë.
Ata po fluturonin afër hapësirës ajrore të NATO-s, duke mos përmbushur rregulloret ndërkombëtare të sigurisë së fluturimit.
Avionët: Nje Sukhoi-30, Nje Sukhoi-35 dhe tre MiG-31 – u identifikuan në perëndim të bregdetit letonez para se të shoqëroheshin.
Pas misionit, avionet Gripen u kthyen të sigurt në bazë, ka njotar NATO.
Sipas saj, "Policia Ajrore" e NATO-s është një mision kolektiv 24/7 që mbron çdo centimetër të hapësirës ajrore të aleances.