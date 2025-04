Rusia nis fushatën e re ushtarake, rekruton 160 mijë trupa. Për çfarë po përgatitet Putin!

Presidenti Vladimir Putin ka thirrur 160,000 burra të moshës 18-30 vjeç, numri më i lartë i rekrutëve në Rusi që nga viti 2011. Thirrja pranverore për shërbimin ushtarak për një vit erdhi disa muaj pasi Putin tha se Rusia duhet të rrisë numrin e përgjithshëm të ushtrisë së saj në pothuajse 2.39 milionë dhe numrin e ushtarëve aktivë në 1.5 milionë. Kjo është një rritje prej 180,000 gjatë tre viteve të ardhshme.

Zëvendësi i tij Vladimir Tsimlyansky tha se të rinjtë nuk do të dërgohen për të luftuar në Ukrainë për atë që Rusia e quan "operacion special ushtarak".

Megjithatë, ka pasur raporte për rekrutët që janë vrarë në luftime në rajonet kufitare të Rusisë dhe ata janë dërguar për të luftuar në Ukrainë në muajt e parë të luftës në shkallë të gjerë. Drafti aktual, i cili zhvillohet midis prillit dhe korrikut, vjen pavarësisht përpjekjeve të SHBA për të krijuar një armëpushim në luftë.

Nuk u ndalua dhuna të martën, me Ukraina që tha se një sulm rus në një objekt elektrik në qytetin jugor të Khersonit kishte lënë 45,000 njerëz pa energji elektrike. Edhe pse Rusia ka refuzuar një armëpushim të plotë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja me Ukrainën, ajo thotë se ka rënë dakord të ndalojë sulmin ndaj objekteve energjetike të Ukrainës. Në një përpjekje të dukshme për të mohuar se Moska kishte shkelur kushtet e asaj marrëveshjeje, zyrtarët rusë thanë se i kishin thënë Putinit se dronët ukrainas kishin kryer sulme me pak shenja pushimi.

Që nga fillimi i vitit të kaluar, grupi i të rinjve të disponueshëm për draftin është rritur duke rritur moshën maksimale nga 27 në 30 vjeç.