Rusia në hapat e Kinës, prezanton dy nëndetëse të reja bërthamore

Rusia ka prezantuar dy nëndetëset e saj të reja bërthamore që do të jenë operacionale dhe në shërbim nga kjo javë. Perandori Aleksandër III dhe K-571 Krasnoyarsk ngritën flamujt e tyre gjatë një eventi ku ishte i pranishëm Presidenti rus, Vladimir Putin, i cili u zhvillua në kantierin e anijeve Sevmash, në qytetin Severodvinsk.

Në këtë mënyrë, Rusia kërkon të forcojë armët e saj bërthamore dhe, sipas Putinit, me to “ne do të forcojmë në mënyrë sasiore gatishmërinë luftarake të Marinës ruse, fuqinë tonë detare në Arktik, Lindjen e Largët, Detin e Zi, Detin Baltik dhe Detin Kaspik, zonat më të rëndësishme strategjike të oqeaneve të botës”.

Përveç inkorporimit të dy nëndetëseve bërthamore, “më të mirat në botë në kategorinë e tyre”, sipas Presidentit rus, ai siguroi gjithashtu se 8 nëndetëse të tjera bërthamore janë aktualisht në ndërtim. Tre nga tetë zhytëset i përkasin klasës Borei-A, e njëjtë me atë të perandorit Aleksandër III dhe pjesa tjetër Yansen-M, ashtu si K-571 Krasnoyarsk.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Të dyja nëndetëset i janë caktuar flotës ruse të Paqësorit, me objektiv për të treguar “muskujt ushtarakë” dhe për të mos mbetur prapa përballë një Kine që ka rritur fuqinë e saj detare prej vitesh. Të dyja do të zëvendësojnë nëndetëset e vjetra sovjetike që kanë operuar në flotën detare ruse që nga vitet ‘80.

Perandori Aleksandri III

Perandori Aleksandër III është një nëndetëse bërthamore e gjeneratës së katërt, e projektuar në vitin 2015 dhe e lëshuar në det në dhjetor 2022, një vit para hyrjes në shërbim të saj. Është nëndetësja e katërt e klasit Borei-A që Rusia ndërton, ka një gjatësi prej 170 metrash, një rreze 13,5 metra dhe zhvendos 14,720 tonë në sipërfaqe dhe 24,000 kur zhytet.

Ka aftësinë të zhytet deri në 480 metra, reaktori i tij bërthamor është i aftë të gjenerojë fuqi të barabartë me 50 000 kuaj fuqi, arrin një shpejtësi prej 15 nyjesh (27.78 kilometra) në sipërfaqe dhe 29 nyje (53.7 kilometra) nën det. Ekuipazhi i tij është 107 marinarë dhe oficerë dhe kostoja e parashikuar e ndërtimit është 650 milionë euro. Përveç kësaj, ajo është e armatosur me 16 raketa balistike ndërkontinentale Bulava, 12 metra të gjata dhe me rreze veprimi prej 9300 kilometrash.

K-571 Krasnoyarsk

K-571 Krasnoyarsk është një nëndetëse raketore e gjeneratës së katërt të gjeneratës e klasit Yansen-M, me energji bërthamore dhe hipersonike, e treta e prodhuar nga Rusia. Është projektuar në vitin 2014 dhe është zhytur në vitin 2021. Më e vogël se perandori Aleksandër III, kjo nëndetëse ka një gjatësi prej 130 metrash. Reaktori i saj bërthamor gjeneron një fuqi të barabartë me 43 000 kuaj fuqi, zhvendos 8 600 ton në sipërfaqe dhe 13 800 zhytur dhe shpejtësia e saj është 16 nyje (29.63 kilometra).

Kjo nëndetëse ka një ekuipazh prej 64 personash dhe mund të zbresë në një thellësi maksimale prej 600 metrash. Kostoja e përafërt e saj është 416 milionë euro dhe mund të pajiset me 32 raketa.