Fluturim në lartësi të ulët dhe një“armë sekrete”- si mund ta “verbojë” Rusia NATO-n!
Në rastin e një konflikti me Rusinë, forcat ajrore të SHBA-së dhe NATO-s do të përballen me një problem, në dukje të vogël, por që mund të dëmtojë shumë: hapësirën ajrore midis forcave tokësore dhe bombarduesve nga lart.
Forcat ruse përdorin dronë të vegjël taktikë, thonë analistët ushtarakë, raketa që fluturojnë ulët, sisteme të luftës elektronike dhe municione lundruese, të cilat mund ta sfidojnë shumë epërsinë ajrore konvencionale. Me një kufi të kontestuar mes ajrit dhe tokës, forcat tokësore të NATO-s nuk mund të llogarisin gjatë luftimeve një ombrellë të afërt të mbrojtjes ajrore.
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm rus, gjenerali Valery Gerasimov, vuri në dukje në vitin 2018 se lufta moderne është “… e paimagjinueshme pa drone – ato përdoren nga gjuajtësit, pilotët – të gjithë”.
Një numër i madh dronësh luftarakë rusë dhe artilerie kundërajrore të drejtuar nga radarët, si dhe raketa tokë-ajër me rreze të shkurtër veprimi (SAM) dhe sisteme të mbrojtjes ajrore të lëvizshme nga njeriu (MANPADS) si SA-24 Igla-S dhe SA -25 Seritë Verba do ta bëjnë situatën më të rrezikshme e vdekjeprurëse.
Në Ukrainën lindore, që nga viti 2014, Rusia dhe forcat e saj kanë përdorur dronë të shumtë të vegjël, që fluturojnë në lartësi të ndryshme, për të marrë shenjester e për të pikasur sulmet e artilerisë.
Falë tyre, zjarri i artilerisë ka pasur njëe saktësi fatale. Në të ardhmen, Rusia ka në plan të përdorë shume ato qe njihen si “dronë kamikaze” – për të krijuar një lloj “fushe të minuar ajrore”.