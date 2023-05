Rusia më agresive se kurrë, do të nisë hakmarrjen në fushë-betejë, ja si mund të përgjigjet Ukraina

Ukraina ka tre opsione për të rrëzuar kërcënimin vdekjeprurës të paraqitur nga Rusia dhe presidenti i saj i paqëndrueshëm Vladimir Putin. Ky është përfundimi i ish-gjeneralit të ushtrisë australiane Mick Ryan, i cili beson se Ukraina mund të përdorë tre taktikash që do t'i jepnin fund dhunës së tmerrshme të këtyre muajve, që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit të kaluar.

Bombat vazhdojnë të bien mbi Ukrainën nga Rusia, e cila ka akuzuar Kievin për nisjen e një komploti të guximshëm për të vrarë Putinin përmes dronëve sulmues. Media shtetërore ruse pretendoi se sulmi ishte "sulm i planifikuar terrorist" dhe se ushtria e Moskës do të kundërpërgjigjet "kurdo dhe kudo që e sheh të arsyeshme". Por për gjeneralin Ryan, ultimatumi i ashpër nga Kremlini, megjithëse i vërtetë, mund të parandalohej.

Tre opsionet e Ukrainës

Duke folur për MailOnline, gjenerali Ryan vuri në dukje se një mënyrë se si mund të godiste Ukraina do të ishte "me një sulm të vetëm të madh, duke përdorur gjithçka". Ose zyrtarët ukrainas mund të vendosin gjithashtu "të ndajnë atë forcë midis sulmeve në jug dhe në lindje", ose në vend të kësaj të zgjedhin "sulme në shkallë më të vogël si në jug ashtu edhe në lindje, të cilat nuk janë të koordinuara".

Gjenerali Ryan argumentoi se një ndërthurje e opsionit të dytë dhe të tretë do t'i jepte Ukrainës shansin më të mirë për sukses, pasi do të ishte më i ngadaltë dhe më i qëndrueshëm. Gjenerali Stephen Twitty, i ushtrisë amerikane, po ashtu, argumentoi se një seri sulmesh më të vogla mund të sjellin përfundimisht suksesin për Ukrainën në rajon. Ai shtoi: “Ukraina do të zgjedhë metodat që kanë funksionuar për ta në të kaluarën.

Kërcënimet ruse

Që kur Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt të vitit 2022, SHBA dhe aleatët e saj perëndimorë i kanë ofruar Kievit sisteme armësh gjithnjë e më të avancuara. Zyrtarët rusë, përfshirë Putinin, shpesh kanë reaguar me zemërim ndaj mbështetjes perëndimore duke bërë vazhdimisht kërcënime. Putin madje ka vënë në lëvizje planet për të vendosur armë bërthamore ruse në Bjellorusinë fqinje.

Muajin e kaluar, zëvendësministri i Jashtëm rus Sergej Ryabkov paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara dhe NATO po “ushqyen konfliktin në Ukrainë” dhe se “përfshirja në rritje në konfrontimin ushtarak është e mbushur me një përplasje të drejtpërdrejtë ushtarake të fuqive bërthamore me pasoja katastrofike”. Rusia ka arsenalin më të madh bërthamor në botë me një rezervë prej 5,977 koka bërthamore që nga viti 2022.

Justifikimi i Rusisë

Nëse sulmi me dron në vetvete ishte surreal, pyetjet se si ndodhi, dhe çfarë mund të ndodhë më pas, janë edhe më të paqarta.Kremlini është një nga komplekset qeveritare më të ruajtura në botë. Kufiri i Rusisë me Ukrainën është gjithashtu i mbrojtur. A mund ta ketë kryer Rusia sulmin?

Në vitin 1999, vetëm disa muaj para se Putini të zgjidhej president për herë të parë, Rusia u godit nga një valë bombash në apartamente që vranë më shumë se 300 njerëz dhe të cilat kryeministri i atëhershëm Putin i citoi për të justifikuar fillimin e Luftës së Dytë Çeçene. Kjo e ndihmoi atë të fitonte presidencën, por ka ende dyshime edhe sot se kush fshihej në të vërtetë pas bombardimeve. Gjatë gjithë historisë së saj, Rusia dhe Bashkimi Sovjetik, ka përdorur operacione të "flamurit të rremë", duke kryer veprime agresive duke fajësuar armiqtë.

9 maji

Tani, zyrtarët ukrainas thanë se sulmet me dron mund të shfrytëzohen nga Rusia për të nisur sulme edhe më të egra ndaj Ukrainës, duke përfshirë sulme "terroriste".Goditja në zemër të Rusisë së Putinit, do të ishte një sukses i pashembullt propagandistik.

Ish-politikani rus Ilya Ponamarev i tha Matthew Chance të CNN se ishte, në të vërtetë, "një nga grupet partizane të Rusisë", ndonëse nuk kishte marrë publikisht përsipër përgjegjësinë. Qytetarët rusë, pa dyshim, po përpiqen të kuptojnë sulmet. Koha mund të jetë një nga të vetmet gjëra që ka kuptim.

Më 9 maj, Rusia do të festojë "Ditën e Fitores", duke përkujtuar fitoren e Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore. Këtë vit, me dronët që sulmojnë Kremlinin, mund të jetë më e vështirë që të ndihen fitimtarë.