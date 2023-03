Rusia kërcënon Britaninë me “Cunam/ Raketë bërthamore po dërguan trupa në Ukrainë

Nëse ky plan do të vihej në zbatim, sipas gjeneralit, i cili është edhe kryetar i Qendrës Ruse për Kërkimin e Politikave, Britania do të fshihej nga harta dhe nuk do të egzistonte më si shtet.

Buzhinsky kërcënoi Mbretërinë e Bashkuar edhe me një sulm nga raketa 14-katëshe Sarmat 2, raketa më e madhe bërthamore e Rusisë.

Po ashtu Vladimir Solovyov, i njohur si krahu i djathtë i Putin ka deklaruar se nëse Poseidon do të aktivizohej dhe do të godiste Britaninë, do të shkaktonte një ‘cunami’.

Kërcënimet besohet të jenë rezultat i mbështetjes së vendosur të Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën, e cila u bë vendi i parë i NATO-s që njoftoi se do të dërgonte 14 tanke beteje të gjeneratës së ardhshme në vendin e shkatërruar nga lufta.