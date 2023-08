Rusia i jep fund shpresës për paqe: Armiku duhet të vijë duke u zvarritur dhe të kërkojë mëshirë

Nënkryetari i Këshillit të Sigurimit rus, Dmitri Medvedev, siguroi se Moska nuk ka nevojë të dialogojë për paqen me Ukrainën për të gjetur një zgjidhje për konfliktin.

“Nuk kemi nevojë për dialog. Armiku duhet të vijë duke u zvarritur në gjunjë, duke u lutur për mëshirë”, u shpreh zyrtari i lartë rus. Ish-presidenti theksoi se çdo propozim paqeje mund të jetë i suksesshëm vetëm nëse kihet parasysh se Ukraina nuk ekzistonte si vend para vitit 1991, “ajo është një copëz e Perandorisë Ruse”.

Si të mos mjaftonte kjo, Medvedev vuri në dukje se është gjithashtu e nevojshme “të merret parasysh realiteti aktual”, që, sipas tij, është se “Ukraina është në një fazë gjysmë-zbërthimi dhe një pjesë e territoreve të saj i janë kthyer Rusisë”.







“Ndërmjetësi që është i gatshëm të njohë këto aspekte të dukshme, ka një mundësi për të pasur sukses. Të tjerët, asnjë”, sqaroi ai me forcë.

Pas negociatave të frustruara të paqes në Stamboll në prill 2022, Rusia ka përsëritur vazhdimisht se nuk është kundër dialogut me Ukrainën për t’i dhënë fund konfliktit, por akuzon Kievin se nuk është i gatshëm për dialog. Nga ana e saj, Ukraina kërkon si kusht për fillimin e negociatave tërheqjen e trupave ruse në kufijtë e vitit 1991, që do të përfshinte gadishullin e aneksuar të Krimesë, lirimin e të gjithë të burgosurve të luftës dhe dëmshpërblime të konsiderueshme, diçka që Rusia e konsideron të papranueshme.