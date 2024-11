Rusia hodhi raketën Oreshnik në Ukrainë, mediat: Testim paraprak,si mund të godasë kudo në Europë për 20 minuta

Mediat britanike raportojne dyshimet se raketa eksperimentale hipersonike e Vladimir Putinit, e lëshuar në Ukrainë për herë të parë dje, mund të godasë çdo qytet në Evropë në më pak se 20 minuta.

Akti i ushtrise ruse, duke perdorur nje rakete te paperdorur me pare ne lufte, dyshhet se ka qene pikerisht, testim i armes me perspektive per tu perdorur serish ne te ardhmen ne objektiva te tjera te Rusise.

Forcat ajrore të Ukrainës ngritën alarmin herët në mëngjes se forcat ruse kishin leshuar një raketë balistike ndërkontinentale (ICBM) ndërsa kamerat e sigurisë kapën momentin kur koka të shumta ranë mbi qytetin e Dnipro.

Putini më vonë zbuloi se sulmi u krye nga "Oreshnik" - një raketë balistike me rreze të mesme veprimi (IBRM) e pa parë kurrë më parë - në përgjigje të përdorimit të raketave Storm Shadow të furnizuara nga Mbretëria e Bashkuar nga Ukraina për të goditur objektivat në rajonin Kursk të Rusisë.

Raketa nuk është aq e fuqishme apo e shpejtë sa ICBM-të më të frikshëm të Rusisë si RS-24 Yars, i cili është i aftë të lëshojë disa koka bërthamore të veçanta kudo në SHBA pasi të fluturojë në hapësirë ​​me shpejtësi 19,000 mph.

Por 'Oreshnik' është një predhë hipersonike që mund të fluturojë me 10 herë shpejtësinë e zërit - ose rreth 7,600 mph - deri në një distancë prej afërsisht 5,000 km, ose 3,100 milje, sipas burimeve ushtarake ruse.

Nëse raketa do të lëshohej nga rrezja në rajonin jugor të Astrakhanit të Rusisë, siç ishte në sulmin e djeshëm në Ukrainë, Putini mund të godiste me lehtësi çdo objektiv në Evropë ose në Mbretërinë e Bashkuar pa pasur nevojë t'i drejtohej armëve të tjera më të fuqishme.

Objektivat në Londër do të digjen në më pak se 20 minuta, ndërsa Berlini më në lindje do të kishte më pak se 15 minuta para goditjes.

Analistët ushtarakë rusë paralajmëruan gjithashtu se Oreshnik ishte sigurisht e aftë për armë bërthamore, pavarësisht se ishte i armatosur me koka luftarake konvencionale në sulmin ndaj Ukrainës.

Ambasadori i Rusisë në Britaninë e Madhe deklaroi dje se përdorimi i raketave "Storm Shadow" nga ana e Ukrainës në territorin rus do të thotë se Britania "tani është e përfshirë drejtpërdrejt në këtë luftë".

“Kjo gjuajtje nuk mund të ndodhë pa stafin e NATO-s, gjithashtu edhe stafin britanik”, tha Andrei Kelin për Sky News – një ditë pasi raketat e prodhuara nga Britania goditën një bazë ushtarake në rajonin Kursk të Rusisë.

Kremlini pasoi me një deklaratë këtë mëngjes duke thënë se goditja e djeshme ishte një përgjigje e qartë ndaj Perëndimit se Moska nuk do të tolerojë përshkallëzime të mëtejshme.

Vladimir Putin thuhet se thirri një takim sekret me drejtuesit e lartë ushtarakë për këtë mbrëmje pasi një zyrtar i lartë ushtarak britanik këmbënguli se forcat e armatosura do të ishin gati të luftonin sonte nëse thirrej.