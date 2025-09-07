Rusia godet për herë të parë na fillimi i luftës godinën e qeverisë së Ukrainës
Për herë të parë që nga fillimi i agresionit rus, një nga ndërtesat kryesore të qeverisë në qendër të Kievit është goditur drejtpërdrejt nga një sulm ajror rus gjatë natës.
Kryeministrja e Ukrainës, Yulia Svyrydenko, konfirmoi përmes një postimi në Facebook se godina qeveritare ka pësuar dëme të konsiderueshme në çati dhe në katet e sipërme për shkak të sulmit, ndërsa ekipet e shpëtimit po punojnë për të shuar flakët.
Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitaliy Klitschko, tha se ndërtesa ndodhet në distriktin qendror Pecherskyi dhe se zjarri u shkaktua nga një sulm i dyshuar me dron. Ai shtoi se zjarrfikësit janë ende në vendngjarje.
Përveç ndërtesës së qeverisë, janë goditur edhe një magazinë, një ndërtesë banimi 16-katëshe dhe një tjetër godinë 4-katëshe në zona të tjera të kryeqytetit.
Ky është sulmi i parë i dokumentuar mbi ndërtesën e kabinetit qeveritar në Kiev, i cili shënon një përshkallëzim të ri në strategjinë e sulmeve ruse.
Forcat Ajrore të Ukrainës raportojnë se gjatë këtij sulmi janë lëshuar mbi 800 dronë dhe raketa, një rekord i ri i sulmeve gjatë natës. Nga këto, 9 raketa dhe 56 dronë goditën 37 lokacione të ndryshme në vend, ndërsa mbetjet e pajisjeve të rrëzuara ranë në 8 zona të ndryshme.
Svyrydenko e cilësoi këtë si një tjetër akt terrori të përditshëm ndaj popullit ukrainas, duke theksuar:
“Armiku po terrorizon popullin tonë çdo ditë, në çdo cep të vendit.”
Gazetarët në terren raportojnë për një re të madhe tymi që u ngrit pas Maidan-it (Sheshi i Pavarësisë) herët në mëngjes, e ndjekur nga dy raketa ruse që fluturonin me shpejtësi të madhe para se të dëgjohej një shpërthim i fuqishëm.
Zakonisht, qendra e Kievit është e mbrojtur mirë nga mbrojtja ajrore, por kësaj here duket se ajo është tejmbushur dhe kapërcyer nga numri i madh i sulmeve.
Ndërkohë, tensionet ndërkombëtare po rriten. Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë çdo propozim për vendosjen e një “forcë garancie sigurie” nga Perëndimi në Ukrainë në rast të një armëpushimi.
Kjo vjen pasi presidenti francez Emmanuel Macron drejtoi një samit në Paris me aleatët, duke propozuar një mision për të parandaluar agresione të reja dhe jo për të luftuar drejtpërdrejt me Rusinë.
Por Putin ka paralajmëruar se çdo trupë e huaj që vendoset në territorin ukrainas do të konsiderohet si shënjestër legjitime, ndërsa zëdhënësi i tij tha për BBC-në se “çdo forcë e huaj, qoftë e NATO-s apo jo, përbën kërcënim për Rusinë”./tch