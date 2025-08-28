Rusia godet Kievin gjatë natës pas sulmeve ndaj rafinerive, 8 të vrarë përfshirë 2 fëmijë; Zelensky bën thirrje për sanksione
Kievi është përballur me bombardime të rënda ruse gjatë natës, ku 8 persona u vranë, mes të cilëve dy fëmijë. Kryebashkiaku Vitali Klitschko e përshkroi sulmin si “masiv”, ndërsa të paktën 24 persona janë plagosur.
Bastisjet në kryeqytetin ukrainas kishin ndaluar pak ditë para samitit të Donald Trump dhe Vladimir Putinit në Alaskë, dhe tani Kremlini ka ‘ringjallur’ terrorin te banorët, të cilët u dyndën në strehimore kundër sulmeve ajrore.
Një ndërtesë pesëkatëshe u shemb në rrethin Darnytski dhe një zjarr shpërtheu në një godinë banimi në rrethin fqinj Dnipro. Më shumë se 20 rrethe të qytetit janë goditur, përfshirë edhe një kopsht fëmijësh që është përfshirë nga flakët.
Sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, ky sulm vjen vetëm një ditë pasi më shumë se 100,000 shtëpi në Ukrainë mbetën pa energji elektrike pas një vale tjetër sulmesh ndaj infrastrukturës energjetike.
Zelensky, teksa iu kërkoi atyre vendeve që kanë bërë thirrje vazhdimisht për paqe të reagojnë për sulmet që po kryen Rusia, kërkoi gjithashtu edhe sanksione të reja ndaj saj. Sipas tij, Moska ka shkatërruar shumë mundësi diplomatike për t'i dhënë fund luftës, dhe se kërkon që të vazhdojë të vrasë.
Sulmi ishte planifikuar me kujdes. Rreth orës 23:00 të mbrëmjes, rreth 100 dronë Shahed-Geranë të telekomanduar kaluan kufirin dhe më pas u grupuan në dy grupe, duke u drejtuar drejt Kievit nga veriu dhe jugu. Pas mesnatës, u nis vala e dytë, këtë herë me rreth 50 pajisje shpërthyese të drejtuara drejt qytetit.
Ofensiva e natës duket të jetë një përgjigje ndaj fushatës ukrainase kundër rafinerive ruse, e cila ka dëmtuar dhjetë fabrikat më të rëndësishme të vendit: prodhimi i benzinës dhe naftës është ulur me 17 përqind, duke shkaktuar rritje çmimesh dhe vështirësi në furnizimin e stacioneve të karburantit.
“Ne presim një reagim nga Kina ndaj asaj që po ndodh. Kina ka bërë thirrje të përsëritura për të mos zgjatur luftën dhe për një armëpushim. Ne presim një reagim nga Hungaria. Vdekjet e fëmijëve sigurisht që duhet të ngjallin emocione shumë më të forta se çdo gjë tjetër. Ne presim një përgjigje nga të gjithë ata në mbarë botën që kanë bërë thirrje për paqe, por tani më shpesh heshtin sesa marrin qëndrime parimore.", shkroi Zelensky.
Zelensky shtoi gjithashtu se pret sanksione të reja kundër Rusisë:"Ka ardhur padyshim koha për sanksione të reja, të ashpra kundër Rusisë për gjithçka që po bën. Të gjitha afatet janë shkelur tashmë, dhjetëra mundësi diplomatike janë shkatërruar. Rusia duhet të ndihet përgjegjëse për çdo sulm, për çdo ditë të kësaj lufte.", shtoi ai.
Sipas tij, sulmi masiv rus ndaj Kievit tregon mungesën e interesit të Moskës për diplomacinë e vërtetë, duke theksuar se "Rusia po zgjedh raketat balistike mbi tryezën e negociatave".
“Moska po zgjedh të vazhdojë të vrasë në vend që t'i japë fund luftës", tha presidenti ukrainas.