Rusia gati për të pushtuar Ukrainën? "Reuters": Po mbledh shishe gjaku për të plagosurit

“Reuters” duke cituar zyrtarë amerikanë, raporton se rusët po mbledhin shishe gjaku në kufirin me Ukrainën. Sipas raportit, pala ruse po monton edhe pajisje mjekësore për kujdesin e të plagosurve, sipas informacioneve ekskluzive të agjencisë “Reuters”, e cila citon tre zyrtarë amerikanë.

Ushtruesit e detyrës dhe ish-zyrtarët amerikanë thonë se indikacionet specifike – të tilla si furnizimet me gjak – janë vendimtare në përcaktimin nëse Moska do të ishte gati të nisë një pushtim nëse presidenti rus Vladimir Putin vendos ta bëjë këtë.

Zbulimi i bërë nga zyrtarët amerikanë – pa u përmendur emrat – për shishet e gjakut intensifikon shqetësimin se Rusia mund të përgatitet për një pushtim të ri të Ukrainës, pasi ka mbledhur më shumë se 100,000 trupa në kufijtë e dy vendeve.

Presidenti Joe Biden parashikoi se një sulm rus është i mundshëm në shkurt, ndërsa ministri i Jashtëm Anthony Blinken vlerësoi se Rusia mund të nisë një sulm të ri kundër Ukrainës “në një kohë shumë të shkurtër”.

Pentagoni ka vënë në dukje se akumulimi i pajisjeve mjekësore është pjesë e vendosjes së forcave ushtarake ruse në kufi. Megjithatë, zbulimi për shishet e gjakut shton edhe më shumë detaje, të cilat, sipas analistëve, janë krejtësisht tregues i nivelit të gatishmërisë ushtarake të Rusisë.

“Nuk është plotësisht e sigurt se do të ketë një sulm, por askush nuk do të kishte sulmuar pa to (përfshirë rezervat e gjakut)” tha Ben Hodges, një gjeneral-lejtnant amerikan i cili tani është analist në Qendrën për Analizë të Evropës.

Ministria e Mbrojtjes e Rusisë nuk pranoi të komentojë raportin e Reuters. Një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë kujtoi paralajmërimet e përsëritura të Uashingtonit për gatishmërinë ushtarake të forcave ruse pranë kufirit me Ukrainën. Nga ana e tij, Pentagoni nuk pranoi të komentojë mbi informacionin.