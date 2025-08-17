“Rusia dhe Ukraina duan gjëra që nuk mund t’i marrin”, Rubio: Palët duhet të bëjnë lëshime për paqen
Presidenti ukrainas Zelenskyy ka qenë duke folur në Bruksel, nderkohe qe Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka dhënë një intervistë në Shtetet e Bashkuara.
Rubio, i cili iu bashkua Trumpit në samitin e tij me Putinin, thotë se si Rusia ashtu edhe Ukraina do të duhet të bëjnë lëshime për të siguruar një marrëveshje paqeje.
Ai shtoi se të dyja palët duan gjëra që nuk do të jenë në gjendje t’i marrin – dhe se mund të mos jetë e mundur që SHBA-të të krijojnë një skenar për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Duke iu afruar ndarjes së detajeve specifike rreth asaj se si mund të duket një marrëveshje, ai thotë se duhet të ketë disa diskutime rreth garancive të sigurisë për Ukrainën.
SHBA-të kanë parë lëvizje të mjaftueshme për të justifikuar një takim pasues me Zelenskyyn, shtoi ai.