Rusia dhe Bjellorusia inskenojnë stërvitjen ushtarake "pushtim nga NATO", reagon BE: Jemi gati!
Kjo është stërvitja e para të këtij lloji që nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.
Forcat ruse dhe bjelloruse inskenuan atë që e quanin një skenar mbrojtës kundër një pushtimi të imagjinuar perëndimor, në fakt, NATO-s.
Avionë luftarakë fluturuan mbi kokë, tanke qëlluan mbi shtëpi prej druri të ndërtuara për stërvitje dhe dronë goditën objektiva, përpara se trupat të hynin dhe të ngrinin flamujt rusë dhe bjellorusë mbi një fshat të “çliruar”.
Stërvitjet zhvillohen mes tensioneve të shtuara rajonale pasi më shumë se një duzinë dronësh rusë hynë në hapësirën ajrore polake, disa prej tyre duke fluturuar mbi Bjellorusi. Të dielën, një dron rus hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë dhe u ndoq nga forcat ajrore të saj për gati një orë përpara se të largohej.
Stërvitjet e këtij viti janë një pjesë e vogël e madhësisë së Zapad-2021, ku morën pjesë rreth 200,000 trupa, ndërsa tani vetëm disa mijëra ushtarë rusë po marrin pjesë përkrah forcave bjelloruse. Arsyeja është e qartë: Moska është e lidhur ngushtë me luftën në Ukrainë dhe ka mungesë fuqie trupash ushtarake. Megjithatë, kryeqytetet perëndimore do t’i ndjekin nga afër, duke kujtuar se Zapad-2021 i dha Vladimir Putinit mbulesë për të zhvendosur pjesë të mëdha të ushtrisë dhe pajisjeve drejt perëndimit, muaj përpara se të niste sulmin ndaj Ukrainës – përfshirë edhe nga territori i Bjellorusisë.
Për Alexander Lukashenkon, stërvitjet zhvillohen në një moment delikat. I mësuar të balancojë mes Moskës dhe Perëndimit, udhëheqësi bjellorus kohët e fundit ka bërë hapa të rinj drejt administratës së Donald Trump. Javën e kaluar, ai siguroi një lehtësim të kufizuar të sanksioneve amerikane pas lirimit të më shumë se 50 të burgosurve, mes tyre një grua britaniko-bjelloruse.
Lukashenko është përpjekur të minimizojë rëndësinë e Zapad-2025, duke këmbëngulur se stërvitjet janë mbrojtëse në natyrë dhe zhvillohen thellë brenda vendit – larg kufijve të NATO-s, ku Polonia ka grumbulluar trupa dhe avionë perëndimorë që po patrullojnë qiellin pas një shkeljeje të fundit të hapësirës ajrore nga dronët rusë.
Por tensionet me Varshavën megjithatë janë rritur pasi Polonia mbylli një pikë të rëndësishme kufitare me Bjellorusinë javën e kaluar pas incidentit me dronët, duke i shkaktuar një goditje ekonomike të dhimbshme Alexander Lukashenkos, i cili varet nga kjo rrugë për tranzitin e mallrave, kryesisht kineze.Lidhur me stërvitjen ushtarake mes Bjellorusisë dhe Rusisë, ka reaguar Bashkimi Europian.
Zëdhënësja e BE-së për punët e jashtme, Anitta Hipper, u pyet për stërvitjet ushtarake, për të cilën tha se “Ne po monitorojmë nga afër këtë stërvitje të përbashkët strategjike ushtarake që po zhvillohet në territorin e Bjellorusisë. Ne vazhdojmë t’u bëjmë thirrje Rusisë dhe Bjellorusisë të zbatojnë plotësisht Dokumentin e Vjenës 2011 të OSBE-së, i cili kërkon njoftim paraprak për aktivitetet ushtarake, dhe mbetemi të angazhuar në mënyrë aktive për t’u përgatitur për çdo kërcënim të mundshëm sigurie që lidhet me Zapad 2025.”