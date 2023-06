Rusët po ikin drejt Serbisë, ja cmimi stratosferik i nje bilete avioni per ti ''shpetuar'' Putinit

Biletat për fluturimet nga Rusia u shitën shpejt pasi Presidenti Vladimir Putin nënshkroi një dekret për mobilizimin e pjesshëm të 300,000 rezervistëve, raporton Reuters.

Çmimet e biletave për një fluturim me një drejtim nga Moska në Beograd, duke gjykuar nga faqet e internetit ku mund të rezervoni dhe blini bileta, po arrijnë çmime rekord.

Për t’i shpëtuar Putinit, ata paguajnë deri në 9000 euro për biletat me një drejtim, raporton Blic.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në ditën kur presidenti rus Vladimir Putin shpalli një mobilizim të pjesshëm, biletat e avionit nga Moska për në Beograd u shiten menjëherë dhe fluturimet që mund të rezervohen ende u rritën deri në 10,000 euro.

Për nesër, fluturimi më i lirë është rreth 1000 dollarë me tre drejtime, ndërsa më i shtrenjti është 9042 me një drejtim, shkruan Blic.

Shumica e fluturimeve të Air Serbia ndërmjet Moskës dhe Beogradit janë shitur. Sipas të dhënave në faqen e kësaj kompanie, datat e para falas janë 25 dhe 26 shtator dhe më pas 9 tetori.

Çmimet për fluturimet e kthimit variojnë nga 160 deri në 230 mijë dinarë. Përpjekjet për të pyetur me telefon ishin të pasuksesshme pasi të gjithë operatorët ishin të zënë.

Në një bisedë me njerëzit e agjencisë Flytime, e cila merret me shitjen e biletave ajrore, sipas bazës së të dhënave të tyre, ulësja e parë e disponueshme është 29 shtatori, transportuesi është Air Serbia dhe çmimi është 75.000 dinarë.

Siç thonë ata, nga Moska në Beograd mund të fluturoni direkt me Air Serbia, linja ajrore turke me ndalesë në Stamboll dhe Fly Dubai me ndalesë në Dubai, shkruan N1.

Të dhënat e Google Trends tregojnë një rritje të kërkimeve për Aviasales, faqja më e njohur e biletave ajrore në Rusi.

Fluturimet direkte nga Moska në Stamboll, Turqi dhe Jerevani, Armeni, të dyja destinacione pa viza për rusët, u shitën të mërkurën, sipas Aviasales, dhe disa fluturime lidhëse, përfshirë ato nga Moska në Tbilisi, ishin gjithashtu të padisponueshme.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov refuzoi t’u përgjigjej pyetjeve të gazetarëve për mbylljen e mundshme të kufijve të Rusisë për të parandaluar arratisjen e personave të moshës ushtarake pas shpalljes së një mobilizimi të pjesshëm për nevojat e luftës në Ukrainë.

Ai tha se qeveria ruse “shumë shpejt” do të njoftojë se cilat kategori të qytetarëve do të përjashtohen nga mobilizimi i rezervistëve me përvojë ushtarake për të shërbyer në Ukrainë.