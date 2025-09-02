Banda që trafikonte drogë në Kretë, detajet: "Koka" e mafies kërkonte emërimin e një mitropoliti në krye të Kishës nga ish-ministri i Mbrojtjes
Dosja e çështjes që ka të bëjë me të ashtuquajturën "mafia e Kretës" përfshin biseda midis ish-ministrit grek të Mbrojtjes, Panos Kammenos, dhe njërit prej të pandehurve. Panos Kamenos, i cili sipas informacioneve të mediave greke është i lidhur me një nga figurat kryesore të organizatës kriminale, po fliste për përpjekjen e këtij personi për të instaluar një person specifik në fronin e Mitropolitit.
Konkretisht, në regjistrimet e "përgjuesit" të Policisë Greke, i pandehuri dëgjohet duke i kërkuar ish-ministrit të ndërmjetësojë për zgjedhjen e Arkimandritit Melkisedek në pozicionin e Mitropolitit të Kydonias dhe Apokoronas, pozicion fetar. Në pjesën e dosjes së çështjes që tashmë u është dërguar autoriteteve kompetente dhe që ka të bëjë me uzurpimin dhe shitjen e tokës që i përket Manastirit të Trinisë së Shenjtë në Hania dhe më vonë shantazhin në mënyrë që Manastiri të mos kërkojë mbrapsht sipërfaqen e uzurpuar prej 175 akrash.
"Një nga të akuzuarit si mendje të mëdha të mafies së Kretës zbulohet se ka kontakte me një farë Arkimandriti, Melkisedekun, i cili ka ambicien të zgjidhet mitropolit i Kydonias dhe Apokoronas, zgjedhje të planifikuara të zhvillohen në tetor. Në fakt, sipas dosjes së çështjes, i akuzuari, për të ndërmjetësuar për zgjedhjen e këtij Arkimandriti të veçantë, i kërkon atij një pjesë të vlefshme të Kockave të Shenjta të Shën Llazarit që prifti ka në zotërim.
Më 12 gusht, i pandehuri komunikon me Panos Kammenos në telefon. Ai i tregon për arkimandritin dhe pretendon se është pranuar nga Patriarkana, baza amerikane në Hania dhe të tjerë. Ai nuk harron t’i theksojë z. Kammenos se arkimandriti është një person veçanërisht i dashur dhe miqësor. Në fakt, ai shfrytëzon rastin dhe i kërkon ish-ministrit që vetë arkimandriti ta kontaktojë, por z. Kammenos refuzon komunikimin e drejtpërdrejtë në kohën e caktuar dhe i thotë hotelierit të akuzuar t’i transmetojë arkimandritit sigurinë e tij se nëse zgjedhjet varen nga faktori amerikan, ato do të ndodhin", thuhet në dosje.
Policia greke ka arrestuar plot 49 persona, të dyshuar si pjesë e një rrjeti mafioz që merrej me trafik droge, armësh dhe aktivitete të tjera të paligjshme. Sipas autoriteteve, hetimet nisën nga një rast i zakonshëm i trafikut të drogës, por më pas u zbuluan lidhje të shumta që përfshinin edhe trafik armësh, përfshirë armë të tipit kallashnikov. Zëdhënësja e Policisë Helenike, Constantia Dimoglidou, tha se ky ishte një rrjet me shumë “tentakula” dhe strukturë të organizuar. Sipas saj, në krye të organizatës ishin dy vëllezër biznesmenë, të cilët përfitonin pjesën më të madhe të të ardhurave.
Sipas dosjes së hetimit, organizata kishte një xhiro prej gati 3 milionë eurosh. Rreth 1.1 milionë euro vinin nga trafiku i drogës, ndërsa pjesa tjetër nga aktivitetet e tjera kriminale.