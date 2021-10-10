LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Rrëzohet dhe merr flakë avioni me parashutistë në Rusi, vdesin 16 persona (Video)

Lajmifundit / 10 Tetor 2021, 11:07
Bota

Rrëzohet dhe merr flakë avioni me parashutistë në Rusi,

Një tragjedi ka ndodhur në Rusi. Mediat vendase shkruajnë se një avion me parashutistë u rrëzua, e për pasojë kanë ndërruar jetën 16 persona, nga 23 që ishin në bord. Ngjarja rëndë ka ndodhur në Tatarstan.

Lajmin e trishtë e konfirmoi Ministria e Situatës së Emergjencave.

Në terren kanë mbërritur ekipet e shpëtimit, për tu ardhur në ndihmë përsonave që i kanë mbijetuar vdekjes. Gjendja e tyre shëndetësore ende nuk dihet. Mësohet se avioni pas rrëzimit ka shpërthyer në flakë, ndërsa ende nuk dihet shkaku i ngjarjes tragjike.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion