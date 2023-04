Rreziku rus, Truss: Duhet të armatosim Moldavinë

Moldavia duhet të “pajiset me armët e NATO-s” për t’u mbrojtur kundër Rusisë, sipas një deklaratë të sekretares së jashtme britanike.

Në një intervistë me The Telegraph, Liz Truss tha se Mbretëria e Bashkuar po diskuton perspektivën me aleatët e saj, duke qenë se Vladimir Putin ka qenë “i qartë në lidhje me ambiciet e tij për të krijuar një Rusi më të madhe”.

Ajo tha se qëllimi ishte mbrojtja e Ukrainës por kjo, vlen edhe për “shtetet e tjera të cenueshme” si Moldavia, e cila nuk është anëtare e NATO-s.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Ajo për të cilën ne jemi duke punuar në këtë moment është një komision i përbashkët me Ukrainën dhe Poloninë për përmirësimin e mbrojtjes së Ukrainës në standardin e NATO-s,” tha Truss.

E pyetur nëse kjo është për shkak se Rusia përbën një kërcënim sigurie për Moldavinë, ajo tha: “Absolutisht. Dua të them, Putini ka qenë i qartë për ambiciet e tij për të krijuar një Rusi më të madhe.

“Dhe vetëm për shkak se përpjekjet e tij për të marrë Kievin nuk ishin të suksesshme, nuk do të thotë se ai i ka hequr dorë nga këto ambicie.