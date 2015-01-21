LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mediat në Afganistan, në rrezik

Lajmifundit / 21 Janar 2015, 09:00
Bota

humanOrganizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka thënë se dhuna dhe kërcënimet e gazetarëve në Afganistan, nga forcat e qeverisë dhe të sigurisë, janë në rritje. Në raportin e publikuar sot, HRW ka thënë se sulmet e tilla vënë në rrezik lirinë e mediave në Afganistan qysh në vitin 2001. Raporti 48-faqesh dokumenton abuzime, frikësime dhe sulme mbi gazetarët, si dhe dështimin e Qeverisë afgane për të hetuar dhe ndjekur penalisht përgjegjësit.

HRW po ashtu ka thënë se kryengritja e talibanëve ka kontribuar shumë në klimën e frikës. Organizata i ka bërë thirrje Kabulit që të bëjë më shumë për t’i dhënë fund dhunës dhe frikësimit dhe ka thënë se talibanët duhet të përfundojnë sulmet mbi organizatat civile, përfshirë mediat.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion