Mediat në Afganistan, në rrezik
Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka thënë se dhuna dhe kërcënimet e gazetarëve në Afganistan, nga forcat e qeverisë dhe të sigurisë, janë në rritje. Në raportin e publikuar sot, HRW ka thënë se sulmet e tilla vënë në rrezik lirinë e mediave në Afganistan qysh në vitin 2001. Raporti 48-faqesh dokumenton abuzime, frikësime dhe sulme mbi gazetarët, si dhe dështimin e Qeverisë afgane për të hetuar dhe ndjekur penalisht përgjegjësit.
HRW po ashtu ka thënë se kryengritja e talibanëve ka kontribuar shumë në klimën e frikës. Organizata i ka bërë thirrje Kabulit që të bëjë më shumë për t’i dhënë fund dhunës dhe frikësimit dhe ka thënë se talibanët duhet të përfundojnë sulmet mbi organizatat civile, përfshirë mediat.