Rreth 9 vite pa asnjë lajm për Sibora Gaganin/ Ja kush eshte i dyshuari kryesor për zhdukjen e shqiptares në Spanjë

Pas më shumë se 9 vitesh, zhdukja misterioze e shqiptares Sibora Gagani në Spanjë ka marrë sërish vëmendjen e mediave të huaja.

Arrestimi i sotëm i një 45-vjeçari me akuzën për vrasjen e ish-partneres së tij më të cilën kishte edhe tre fëmijë, ka nxjerrë në dritë detaje shqetësuese. Nga hetimet dyshohet se 45-vjeçari nga Nettuno mund të jetë i përfshirë në zhdukjen e shqiptares, Sibora Gagani, ngjarje e ndodhur në 2014.

I arrestuari i sotëm, për vrasjen e ish-partneres së tij zbulohet se ka qenë në atë kohë i dashuri i shqiptares. Nëna e shqiptares ka kërkuar rihapjen e hetimeve për zhdukjen e vajzës së saj, me bindjen se fajtor për zhdukjen e vajzës është ish i dashuri.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sibora Gagani punonte si banakiere. Ajo ishte zhvendosur me partnerin e saj në Torremolinos, në Andaluzi. Pasi i komunikoi vendimin për t’u martuar me nënën e tij që jetonte në Nettuno, nga fundi i qershorit 2014, ai papritmas ndërpreu të gjitha kontaktet me familjen e tij.

Profili i tij në “Facebook” është fshirë dhe numri i tij i telefonit u bllokua. Më 14 korrik të po këtij viti, nëna mori një telefonatë nga partneri i saj (i arrestuari i sotëm) i cili i tregoi për një debat që kishin pasur dhe që më pas Sibora Gagani ishte larguar pa marrë asgjë me vete.