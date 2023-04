Rrëmbeu dhe përdhunoi 29-vjeçaren, shqiptari lë Maltën, por i vihen prangat në aeroport

Një shqiptar me banim në Maltë ka mohuar të ketë rrëmbyer një grua nga një stacion autobusi dhe të ketë abuzuar seksualisht me të.

Ilir Gjorna, nga St. Paul’s Bay u akuzua për rrëmbimin e gruas malteze, kryerjen e një akti seksual jo konsensual ndaj saj, duke e mbajtur atë kundër vullnetit të saj, nënshtrimin e gruas ndaj akteve të padëshiruara të intimitetit fizik, etj.

Viktima, 29 vjeç, mësohet se ka qenë duke pritur në një stacion autobusi kur i pandehuri është ndalur dhe i ka ofruar një udhëtim. Kur ajo refuzoi, Gjorna dyshohet se doli nga furgoni dhe e futi atë në të, duke e rrëmbyer. Pasi ajo ndodhej brenda automjetit, prokuroria pretendon se ai ka vazhduar të mbajë forcërisht gruan dhe ka tentuar ta detyrojë të kryejë seks oral.

Gjorna, i cili tha në gjykatë se ishte një marangoz slloven, ishte larguar nga ishujt menjëherë pas incidentit dhe u arrestua në aeroport pas kthimit të tij në Maltë. Avokati Mario Buttigieg, avokat mbrojtës, i tha gjykatës se burri deklarohej i pafajshëm për akuzat. Avokati i akuzës, Angele Vella, kërkoi nga gjykata lëshimin e një urdhri mbrojtjeje në favor të viktimës së pretenduar, të cilin gjykata e la në fuqi menjëherë.

Gjykata e paralajmëroi të akuzuarin se shkelja e këtij urdhri do ta dënonte me gjobë prej 7000 € ose me burgim.