Rrëfimi i mjekes: 4 fenomene që u ndodhin të gjithë njerëzve para vdekjes

Mjekët shpjeguan se çfarë ndodh saktësisht me trupin ndërsa i afroheni vdekjes. Detajet i ka shpjeguar mjekja Kathryn Mannix për Science Focus.

1. Zemra ngadalësohet

Së pari, zemra juaj do të fillojë të rrahë më ngadalë – nga ana tjetër, gjaku juaj do të pompojë më ngadalë në të gjithë trupin tuaj dhe presioni i gjakut do të bjerë. Ndërsa kjo po ndodh, ju mund të ndjeni një ndjenjë paqeje, ose mund të përjetoni një shqetësim ose konfuzion.

2. Frymëmarrja juaj ndryshon

Frymëmarrja juaj mund të bëhet më e vështirë dhe më e zhurmshme – disa njerëz humbasin ndjesinë në gojë dhe në fyt. Por kjo ndodh pa probleme të dukshme. Mund të ketë një pauzë dhe përfundimisht do të ndalet. Zemra juaj do të ndalojë pas disa minutash sepse nuk po merr më oksigjen.

3. Vetëdija

Do të kaloni gradualisht më pak kohë zgjuar. Mund të duket sikur jeni në ëndërr ndërsa i afroheni fundit, ndoshta edhe pa e kuptuar.

Dr. Kathryn shkroi: Kur zgjohen, njerëzit thonë se kanë fjetur të qetë, pa u ndjerë asgjë sikur janë pa ndjenja.

Hulumtimet e publikuara në fillim të këtij viti tregojnë se mund të hyni edhe në një gjendje meditimi.

Një pacient me epilepsi ishte lidhur me EEG para atakut që pati në zemër. Në 30 sekondat e para, u vu re një rritje e valëve shumë specifike të trurit. Ato valë, të njohura si luhatje gama, lidhen me gjëra të tilla si rikthimi i kujtesës, meditimi dhe ëndërrimi.

Kjo mund të nënkuptojë – që ne mund të shohim një lloj maratonë filmike të kujtimeve tona më të mira ndërsa vdesim.

4. Mund të reagoni ndaj zërit

Studiuesit mendojnë se ju ende mund të dëgjoni tinguj në momentet tuaja të fundit, pavarësisht se dukeni që nuk reagoni. Edhe pse mund të jeni në gjendje të dëgjoni, mund të mos jeni domosdoshmërisht në gjendje të kuptoni se çfarë po ndodh.