Rrëfimet e dhimbshme të qytetarëve në Gaza: “Hamë vetëm bukë e kripë, një kilogram domate kushton 30 dollarë”
Qyteti i Gazës po përjeton një krizë humanitare të rëndë, ndërsa bllokada e ndihmës ka çuar në uri masive, veçanërisht për të moshuarit, të rinjtë dhe qytetarët më të varfër.
Sipas raportit të fundit të Klasifikimit të Fazave të Sigurisë Ushqimore të Integruar (IPC), tre pragjet kryesore për shpalljen e urisë janë përmbushur. Organizata paralajmëron se pa armëpushim dhe rikthim të furnizimeve ushqimore dhe shërbimeve bazë, rritja e vdekjeve do të jetë e ndjeshme.
Amjad Shawa, drejtori i Rrjetit të OJQ-ve Palestineze, tha: “Kjo është diçka që e kemi parë dhe përjetuar prej muajsh. Ndjehemi të pafuqishëm dhe të lodhur.”
Sabah Antaiz, 55 vjeç, e zhvendosur nga lagjja Tuffah, tregon se ushqimi është tepër i kufizuar: “Hamë pak në mëngjes dhe pak në mbrëmje. Vetëm bukë me kripë, djathë ose za’atar. Nuk ka perime, asgjë të gatuar. Bashkëshorti im është shumë i sëmurë dhe nuk mund të punojë.”
Autoritetet izraelite kanë shtrënguar bllokadën që nga tetori 2023 dhe vendosën një ndalim të plotë dy mujor për furnizimet në mars-prill 2025. Edhe pse kohët e fundit ka hyrë ndihmë, ajo mbulon vetëm një pjesë të vogël të nevojave reale.
Çmimet janë të papërballueshme për shumicën e popullsisë: një kilogram domate kushton 30 dollarë, ndërsa çmimi i sheqerit ka rënë nga 100 në 7 dollarë për kilogram.
Situata tregon pasojat tragjike të konfliktit dhe nevojën urgjente për ndërhyrje humanitare.