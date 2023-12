Romë, Rama takon Melonin e Sunak, aleati kyç për menaxhimin e migracionit në brigjet evropiane

‘Associated Press’ i ka kushtuar një artikull takimit të krerëve të Italisë dhe Britanisë së Madhe, Giorgia Meloni dhe Rishi Sunak, si dhe kryeministrit Edi Rama.

Sipas ‘Associated Press’ Meloni dhe Sunak, ranë dakord të shtunën për të trajtuar migrimin e parregullt në Evropë, duke u zotuar të intensifikojnë bashkëpunimin në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore.

Pjesë nga shkrimi:

Melonit dhe Sunak, të cilët zhvilluan bisedime në Romë, iu bashkua edhe homologu shqiptar Edi Rama, i cili shihet si një aleat kyç në përpjekjet për të menaxhuar ardhjet e emigrantëve nga Afrika e Veriut në brigjet evropiane.

Zyra e Melonit tha në një deklaratë pas takimit se bisedimet me Sunak “u fokusuan kryesisht në punën e përbashkët në fushën e migracionit në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar në Londër” në prill.

Dy udhëheqësit thuhet se ranë dakord të bashkëfinancojnë një projekt të parë italo-britanik të riatdhesimeve vullnetare të asistuara në vendet e origjinës, të hartuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin për migrantët e bllokuar në Tunizi.

Meloni, Sunak dhe Rama ranë dakord për nevojën për të menaxhuar migracionin e parregullt “në një mënyrë gjithnjë e më të strukturuar, duke intensifikuar më tej bashkëpunimin midis tre vendeve për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore”, thuhet në deklaratë.

Bisedimet prekën gjithashtu çështje të tjera, duke përfshirë pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia dhe “krizën në Lindjen e Mesme”, shtoi ai.

Në muajt e fundit, Sunak ka zhvilluar një partneritet të fortë me Melonin dhe ka kërkuar të fitojë mbështetje nga liderë të tjerë evropianë për të ndihmuar në goditjen e migracionit, me Shqipërinë dhe Italinë që shihen si partnerë vendimtarë.

Pas takimit me Melonin, Sunak u shfaq edhe në një tubim politik të organizuar nga partia e saj Brothers of Italy, së bashku me të ftuar të tjerë ndërkombëtarë, përfshirë Ramën dhe sipërmarrësin miliarder Elon Musk.

Në fjalimin e tij në këtë ngjarje, Sunak paralajmëroi se dështimi për të trajtuar çështjen e migrimit të parregullt do të përfundonte në “shkatërrimin e besimit të publikut” te politikanët dhe qeveritë.

“Nëse nuk e trajtojmë këtë problem, numrat vetëm do të rriten”, tha ai.

“Do të mbizotërojë vendet tona dhe kapacitetin tonë për të ndihmuar ata që në fakt kanë më shumë nevojë për ndihmën tonë.”

Sunak theksoi gjithashtu se nëse kjo “kërkon që ne të përditësojmë ligjet tona dhe të drejtojmë një bisedë ndërkombëtare për të ndryshuar kornizat e pasluftës rreth azilit, atëherë ne duhet ta bëjmë këtë”.

Një marrëveshje e diskutueshme për migracionin e arritur kohët e fundit midis qeverisë italiane dhe asaj shqiptare është frymëzuar pjesërisht nga përpjekjet e gjata të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të dëbuar azilkërkuesit në Ruandë.

Marrëveshja midis Romës dhe Tiranës përfshin pritjen dhe përpunimin e emigrantëve në vendin e Adriatikut, por Gjykata Kushtetuese shqiptare ka pezulluar ratifikimin e saj në parlament në pritje të një vendimi për sfidat e planit.

Rama tha të shtunën se ai është “i sigurt” në vlerësimin e gjykatës për marrëveshjen, sepse “nuk ka asgjë antikushtetuese” dhe se ai pret që një vendim të merret “shumë më shpejt” se afati i marsit.

Në fillim të nëntorit, Rama dhe Meloni nënshkruan një marrëveshje fillestare për ngritjen e dy qendrave në Shqipëri për të përpunuar kërkesat për azil të emigrantëve dhe refugjatëve që janë shpëtuar në det nga anijet detare, rojet bregdetare dhe policore italiane./bw