Japoni, nëpër hotele do të punojnë robotë

Lajmifundit / 19 Korrik 2015, 20:30
Soft

hotelNëpër hotelet e Japonisë, do të punojnë robotë. Ata do të presin mysafirë, do iu mbajnë valixhet, si dhe punë të tjera. Koncepti i tillë ka nisur tashmë në hotelin “Hen Ha”, i cili në përkthim, do të thotë “Hoteli i çuditshëm”. Ideja e angazhimeve të tilla të robotëve, është e pronarit të një agjencie turistike e cila siguron rezervime të lira.

“Kuptohet që këto gjëra nuk mund ta zëvendësojnë punën e njeriut, por për nga miqësia dhe mirësjellja, robotët janë të pamposhtur. Prandaj angazhova inxhinierë të bëjnë robotë për këtë hotel”, tha Hideo Savada, pronar i Agjencisë Turistike.

Në dhomat e hotelit nuk ka nevojë për çelës dhe në to hyhet përmes sensorëve për njohjen e fytyrës së mysafirëve. Robotët fikin dritat e dhomave, ndërsa ajri i kondicionuar rregullohet përmes sensorëve që detektojnë ngrohtësinë e trupit të mysafirit dhe sipas saj përshtatin temperaturën e dhomës.

“Mendoj se ulja e shpenzimeve në hotel do të bëhet tendencë, njësoj sikurse edhe biletat e lira të aeroplanëve. Megjithatë kjo është përpjekja e parë”, u shpreh Hideo Savada, pronar i Agjencisë Turistike.

Hoteli për turistë do duhet të hapet nesër, ndërsa fjetja në të, për një nate do kushtojë 56 dollarë. Bojana Simonoviq

