“Riviera” e Gazës, mblidhet “treshja e ferrit” në SHBA / Kush është ideatori kryesor i projektit
Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Tony Blair, ka marrë pjesë në një takim në Shtëpinë e Bardhë të udhëhequr nga Donald Trump dhe Jared Kushner për të diskutuar të ardhmen e Gazës, një takim që ka ngritur alarm për shkak të përjashtimit të palestinezëve dhe lidhjeve me një plan që shumë e përshkruajnë si një plan për spastrim etnik.
Takimi, i përshkruar si një “mbledhje e madhe” nga i dërguari i Trump për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, thuhet se u përqendrua në një vizion pas luftës për Gazën që i bën jehonë thirrjeve të mëparshme të Trump për të shpopulluar territorin e rrethuar dhe për ta transformuar atë në një “Rivierë” të kontrolluar nga SHBA-të në Mesdhe. Jo më kot në disa media, përdoret emërtimi “trekëndëshi i ferrit”, duke marrë parasysh synimet e vërteta të SHBA.
Prania e Blair
Prania e Blair në takim ka tërhequr vëmendjen duke pasur parasysh përfshirjen e mëparshme të stafit të institutit të tij në një projekt të lidhur gjerësisht me të ashtuquajturin “Plani i Rivierës”. Raportimet e mëparshme nga Financial Times (FT) zbuluan se stafi i Institutit të Blair për Ndryshim Global mori pjesë në diskutime që përfshinin një platformë rrëshqitëse për zhvillimin ekonomik që parashikonte një Gaza të shpopulluar të riemërtuar si një zonë inteligjente për turizëm luksoz dhe zhvillim në det të hapur. Megjithëse Instituti Blair ka theksuar se as nuk e ka hartuar dhe as nuk e ka miratuar planin, pjesëmarrja e stafit të tij ka ngritur pyetje.
Kushner si faktor kyç
Kushner, dhëndri i Trump dhe ish-këshilltari i Lindjes së Mesme, ka qenë prej kohësh një avokat i propozimeve të tilla. Në shkurt të vitit 2024, ai vuri në dukje “vlerën” e bregdetit të Gazës dhe sugjeroi publikisht se Izraeli duhet të “largojë njerëzit” dhe të rindërtojë territorin. Kjo deklaratë pasqyron nga afër sugjerimin e Trump se SHBA-të mund të mbikëqyrin rindërtimin e Gazës pasi popullsia e saj të dëbohet. Shtëpia e Bardhë e Trumpit është konsultuar me Kushnerin për muaj të tërë mbi të ardhmen e Gazës dhe raportohet se ka bashkëpunuar me ekonomistë si Joseph Pelzman, i cili mbështeti hapur rrafshimin e plotë të Gazës dhe zhvendosjen e banorëve të saj. Akademiku, duke folur në një podcast izraelit, përshkroi një plan për të gërmuar të gjithë infrastrukturën dhe për të “zhvendosur vendasit përreth”, duke sugjeruar se Egjipti, i përshkruar si “i falimentuar”, mund të detyrohet të pranojë popullsinë e zhvendosur.
Mungesa e zërave palestinezë
Në takim nuk ishin të pranishëm zyrtarë ose përfaqësues palestinezë. As nuk u raportua se u ftua ndonjë shtet arabe, pavarësisht implikimeve të përgjithshme të takimit për stabilitetin rajonal. Në vend të kësaj, midis pjesëmarrësve ishte Ministri Izraelit i Çështjeve Strategjike, Ron Dermer, një njeri i besuar i ngushtë i Kryeministrit Benjamin Netanyahu. Mungesa e zërave palestinezë dhe përfshirja e figurave si Kushner, i cili ka hedhur poshtë shtetësinë palestineze dhe ka mbështetur zgjerimin e vendbanimeve izraelite, ka intensifikuar kritikat.
Për Blair-in, një ish-i dërguar i Kuartetit në Lindjen e Mesme, pjesëmarrja në një takim të tillë, së bashku me mbështetësit e spastrimit etnik të Gazës, është veçanërisht e diskutueshme. Një burim pranë Blair-it i tha FT-së se pjesëmarrja e tij u nxit nga dëshira për të rinisur një proces politik dhe për të siguruar një zgjidhje me dy shtete, duke pretenduar se “absolutisht nuk është dhe nuk ka qenë kurrë për zhvendosje me forcë”.
“Riviera”
Vizioni “Riviera” për Gazën është dënuar nga shoqëria civile palestineze, studiuesit ndërkombëtarë të së drejtës dhe organizata të shumta të të drejtave të njeriut si një fantazi e rrezikshme e rrënjosur në logjikën koloniale. Shndërrimi i një toke të traumatizuar dhe të shkatërruar nga lufta në një shesh lojërash për investitorët e huaj, ndërsa popullsia e saj indigjene është në mërgim, është krahasuar me projektet historike të kolonizimit ku dhuna, zhvendosja dhe oportunizmi ekonomik shkonin dorë për dore.