Rivalja e Trump drejt tërheqjes nga gara presidenciale

Nikki Haley po pezullon fushatën e saj presidenciale, duke e bërë Donald Trump republikanin e fundit të mbetur në garë.

Haley pritet të njoftojë dorëheqjen e saj në orën 10:00 EST (15:00 GMT) .

Kjo vjen pasi presidenti Joe Biden dhe Trump udhëhoqën zgjedhjet paraprake shtetërore që u mbajtën të martën Super, duke e bërë edhe më të mundshme një revansh mes tyre në Shtëpinë e Bardhë.

Biden fitoi garat për nominimin e Demokratëve në 14 shtete, plus Ioëa, ku njerëzit votuan me postë, por humbi në territorin e Samoa Amerikane me 11 vota.

Ndërkohë, Trump fitoi 14 shtete republikane, duke forcuar më tej epërsinë e tij në përgjithësi ndaj Haley-t, megjithëse ajo siguroi një fitore të papritur në Vermont.

Emigracioni dhe ekonomia ishin çështjet kryesore për votuesit republikanë të pyetur në sondazhet e daljes nga CBS në Virxhinia dhe Karolinën e Veriut.