Rëzimi i dronit, DASH thërret ambasadorin rus, ai flet pas takimit: Ndodhi në zonë ushtarake

Avionet sulmues te Rusise rrezuan nje dron vezhgimi amerikan mbi Detin e Zi ne oret e para te dites se sotme.

SHBA kane denuar ngjarjen nderokhe Ambasadori rus në Uashington, Anatoli Antonov, tha se Rusia nuk dëshiron “konfrontim” mes vendit të tij dhe SHBA-së pasi u thirr në Departamentin e Shtetit pas rrëzimit të dronit.

“Ne preferojmë të mos krijojmë një situatë ku mund të përballemi me përplasje të paqëllimta ose incidente të paqëllimshme midis Federatës Ruse dhe Shteteve të Bashkuara”, tha Antonov, i cili qendroi brenda Departamentit të Shtetit për pak më shumë se gjysmë ore.

Ai tha se Ndihmës Sekretarja Karen Donfried përcolli shqetësimet e SHBA-së për incidentin dhe se ata "këmbyen vërejtjet tona për këtë çështje sepse ne kemi disa dallime".

“Më duket se ka qenë një bisedë konstruktive për këtë çështje. Unë i kam dëgjuar komentet e saj, shpresoj se ajo e ka kuptuar atë që kam përmendur”, tha Antonov në përgjigje të një pyetjeje nga CNN.

Ai gjithashtu pohoi se Rusia “kishte informuar për këtë hapësirë ​​që ishte identifikuar si zonë për operacione speciale ushtarake”.

"Ne kemi paralajmëruar të mos hyjmë, të mos depërtojmë," tha ai, duke pyetur se si do të reagonin SHBA nëse një dron rus do t'i afrohej Nju Jorkut ose San Franciskos.

Antonov përsëriti një mohim të lëshuar nga Ministria ruse e Mbrojtjes për incidentin.

Ata mohuan se avioni rus kishte rënë në kontakt me dronin në një deklaratë më herët të martën, duke thënë se avionët luftarakë "u përpoqën të identifikonin ndërhyrësin" pasi e zbuluan atë mbi Detin e Zi, duke shtuar se droni "hyri në një fluturim të padrejtuar me një humbja e lartësisë”.

“Droni fluturoi me transponderët e tij të fikur, duke shkelur kufijtë e regjimit të përkohshëm të hapësirës ajrore të vendosur për operacionin special ushtarak, të komunikuar me të gjithë përdoruesit e hapësirës ajrore ndërkombëtare dhe të publikuar në përputhje me standardet ndërkombëtare”, tha ministria.