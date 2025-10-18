LEXO PA REKLAMA!

Respekt e zhgënjim - Zelensky largohet duarbosh nga Shtëpia e Bardhë

Lajmifundit / 18 Tetor 2025, 16:02
Bota

Një fjalë bie në sy në përshkrimin e udhëheqësit ukrainas të ndërhyrjes së tij të fundit me rrezik të lartë në qendrën nervore të pushtetit amerikan.

Biseda e tij në Shtëpinë e Bardhë me presidentin Donald Trump, shkroi Volodymyr Zelensky në X, ishte “e mprehtë”.

Por, BBC thotë se nuk është nevoja ta analizojmë përshkrimin e tij semantik të shkëmbimit për të ditur se ky nuk ishte takimi që pala ukrainase priste.

Nëse shprehja e vjetër britanike se një javë është një kohë e gjatë në politikë është e vërtetë, atëherë Zelensky duket se ka vendosur një rekord të ri.

Një fluturim i shkurtër transatlantik, me sa duket, tani është një epokë e tërë.

Ndërsa u nisën për në Uashington të enjten, pala ukrainase ishte me humor të mirë.

Por, pikërisht kur fluturimi i Zelenskyt ishte në ajër, filloi të dilte lajmi për telefonatën dy orë e gjysmë Trump-Putin dhe, para se rrotat e saj të ishin në pistën e Uashingtonit, morëm njoftimin se një tjetër samit midis të dyve ishte në prag.

Ukrainasit zbritën shkallët, për t’u pritur me një përshëndetje të përmbajtur amerikane, dhe me optimizmin e tyre, si një bagazh i lënë pas dore, i humbur diku gjatë rrugës.

Zelensky ka mësuar nga përvoja e hidhur se ka rreziqe të mëdha nëse shihet si sfidues i Trump brenda mureve të Shtëpisë së Bardhë.

Dhe kështu, tensioni themelor ishte – edhe një herë – i prekshëm ndërsa Trump, sekretari i tij i shtetit, sekretari i luftës dhe sekretari i thesarit shikonin me ashpërsi, ndërsa anëtarë të shquar të medias që anonte nga MAGA (Make America Great Again) u grumbulluan rreth pjesës së pasme të karriges së tij.

Siç pritej, Zelensky ishte i kujdesshëm të ofronte lëvdata të shumta për aftësinë e mikpritësit si paqebërës dhe të shprehte vazhdimisht mirënjohjen e tij. Lavdërimi është monedha e diplomacisë në Uashington këto ditë.

Por Zelensky gjithashtu e bëri të qartë se nuk e ndante besimin e dukshëm të Trump se Rusia po vepron me mirëbesim.

Rezultati, megjithatë, duket se ka qenë një përfundim i paracaktuar.

Trump e mbylli ditën duke këmbëngulur që lufta thjesht duhet të ngrijë në vijat ekzistuese të betejës dhe të dyja palët thjesht duhet të “kthehen në shtëpi te familjet e tyre”.

Për Ukrainën dhe aleatët e saj, konflikti nuk është një mosmarrëveshje personale, por një luftë agresioni që zhvillohet nga një shtet autoritar, me ambicie imperiale, kundër një demokracie evropiane.

Ukraina dëshiron që raketat Tomahawk të SHBA-së ta ndihmojnë të ushtrojë presion mbi Putinin për negociata të vërteta, dhe dëshiron garanci sigurie nga SHBA-ja për t’u siguruar që ai është i detyruar të respektojë çdo marrëveshje paqeje të ardhshme.

