Rënkojnë dhe lehin në vend që të flasin/ Historia rrëqethëse e familjes dhe 100 vitet e...

Familja Whitaker në Vixhinia, SHBA ka tërhequr vëmendjen me historinë e saj, anëtarët e të cilës kanë defekte gjenetike tronditëse. Në dokumentarin kushtuar anëtarëve Whitaker shfaqet historia e prejardhjes së familjes, duke arritur deri te pasardhësit e sotëM.

Në shkrimin e mediave të huaja tregohen detaje nga gjendja e familjarëve, të cilët mund të komunikojnë vetëm përmes gërvishtjeve dhe lehjeve në vend që të flasin dhe madje ikin kur njerëzit përpiqen të flasin me ta.

Vëllezërit binjakë Henry dhe John Whittaker ndezën fillimin e familjes. Dy nga fëmijët e tyre u martuan me njëri-tjetrin dhe patën 15 fëmijë, i pari prej të cilëve lindi në 1937. Lindja e fëmijës ishte fryt i incestit dhe të gjithë anëtarët e tjerë janë rritur dhe jetojnë akoma dhe sot në një shtëpi ferme të rrënuar në Ott, Virxhinia Perëndimore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Fëmija i parë Aileen, ndërroi jetë në qershor 1997 pasi pësoi një atak në zemër, ndërsa djali më i madh Emery vdiq një muaj pasi lindi në 1938 pasi vuante nga pneumonia.

Betty, e cila ka lindur në vitin 1952, tani është kryefamiljare pasi i premtoi nënës së saj se nuk do të martohej në mënyrë që të mund të kujdesej për 14 vëllezërit e motrat e saj.

Ambasada e SHBA i përgjigjet “flakë për flakë” Sali Berishës: Je mbetje e turpshme e së kaluarës dhe gënjeshtar serial, shqiptarët të njohin mirë se kush je

Shumë nga fëmijët e tyre kishin dëmtime shumë serioze nga deformim, pamundësi për të komunikuar dhe të folur, prapambetje mendore dhe çrregullime të rënda mendore. Ray dhe Lorene, të cilët kanë një djalë të quajtur Timmy, i cili ka lindur në vitin 1979, janë të dy paaftë për të folur dhe mund të komunikojnë vetëm përmes gërvishtjeve dhe lehjeve.

Sipas ekspertëve inçesti afatgjatë është shkaku i këtyre çrregullimeve.

Ata kanë mbështetjen e fqinjëve të tyre, pasi familja ka jetuar aty prej brezash dhe ata e mbrojnë atë nga bota e jashtme.

Historia e kësaj familjeje ra në qendër të vëmendjes për herë të parë kur fotografi dhe producenti i famshëm amerikan Mark Laita, i cili ka llogarinë Soft WhiteUnderbelly në ‘YouTube’, e prezantoi në një dokumentar të shkurtër në kanalin e tij, duke nënvizuar vështirësitë e mëdha që kishin kaluar, mendore dhe fizike.

Hera e parë që Laita iu afrua atyre ishte në vitin 2004, kur ai u takua fillimisht pranë shtëpisë së Whitaker dhe u përball me fqinjët, të cilët e kërcënuan me një armë gjahu sepse nuk donin që të huajt të vinin për t'u ngatërruar me ta. U largua për tu kthyer me policinë dhe ia doli ti fotografojë ata për librin e tij ‘Created Equally’ , botuar në 2004. Fama e familjes u ngrit arriti kulminnë 2022 me dokumentarin për jetën e tyre, i cili u transmetua në kanalin e Laita.

"Njerëz që ecin përreth dhe sytë e tyre shkojnë në drejtime të ndryshme dhe lehin ndaj meje. Një djalë më shikonte në sy, sikur kërkonte të më thoshte ndonjë gjë, por ai thjesht bërtiti dhe iku. Pantallonat i binin rreth kyçeve të këmbës dhe shkonte shkelmonte një kosh plehrash. Kjo ndodhte pa pushim, ishte jashtë kontrollit, gjëja më e çmendur që kam parë ndonjëherë,”-tregoi fotografi.

Fotografi shpjegoi se qëllimi i tij i përgjithshëm është të hedhë dritë mbi çështjet në pjesë të vendit që njerëzit rrallë i shohin.