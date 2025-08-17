Rekord, snajperisti ukrainas godet me një plumb dy ushtarë rusë nga 4000 metra largësi
Njësia snajperiste “Pryvyd” (Fantazmë) e Ukrainës ka vendosur një rekord botëror për vrasjen më të gjatë të konfirmuar nga snajperët, duke vrarë trupat ruse nga një distancë prej 4,000 metrash.
Sipas Defense Express, të shtënat u kryen me pushkën “Alligator” të prodhuar në vend, me kalibër 14.5 mm.
E shtëna e vetme goditi dhe vrau dy ushtarë rusë në sektorin e Pokrovskut, një sukses i bërë i mundur nga rrezen e qitjes së pushkës së prodhuar në Ukrainë dhe nga aftësia e snajperëve të saj – me ndihmën e inteligjencës artificiale (IA) dhe udhëzimit nga dronët. “Goditja rekord u bë më 14 gusht 2025, duke përdorur inteligjencën artificiale nën drejtimin e një kompleksi UAV me një pushkë Alligator 14.5 mm”, shkroi gazetari ushtarak Yuri Butusov, i cili publikoi një video të ngjarjes.
«Plumbi kaloi nëpër dritaren pas së cilës po qëndronin pushtuesit (në të majtë të tubit)», shtoi ai.
Të shtënat ndodhën mes sulmeve të intensifikuara ruse në sektorin e Pokrovskit, ku Moska mendohet se ka vendosur rreth 110,000 trupa sipas disa vlerësimeve dhe ka shkelur linjat mbrojtëse të Ukrainës.
Megjithatë, ushtria ukrainase tha të premten se situata është nën kontroll.
Vlen të përmendet se rekordi i mëparshëm botëror i përkiste gjithashtu një snajperi 58-vjeçar nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) që shënjestroi një objektiv nga 3,800 metra (rreth 4,156 jardë) duke përdorur pushkën “Lord of the Horizon” të prodhuar në vend.
“Alligatori” është një pushkë e prodhuar në Ukrainë nga XADO-Holding me seli në Kharkiv. Ajo furnizohet me karikator, ka një kalibër 14.5 mm, një tytë 1,200 mm dhe një shpejtësi nga gryka e qitjes prej 980–1,000 metrash në sekondë (3,215–3,281 këmbë në sekondë).
Pushka peshon 25 kilogramë, gjë që konsiderohet normale për kalibrin e saj.
“Nëse pushka do të peshonte më pak, tërheqja do të ishte shumë më e konsiderueshme, madje duke marrë parasysh frenin e grykës dhe sustën e tërheqjes në qytën e fishekëve”, shkroi Defense Express.
Në vitin 2021, prodhuesi deklaroi se “Alligator” kishte një rreze efektive veprimi prej 2 kilometrash (1.2 milje) dhe ishte projektuar si pushkë kundër materialeve dhe jo për përdorim kundër personelit.
Këto pushkë ishin projektuar për të çaktivizuar pajisjet në vend që të synonin personelin, por Defense Express vuri në dukje se kushtet e fushës së betejës shpesh kërkojnë që ato të shërbejnë në role të shumëfishta.
“Por përvoja e jetës reale ka treguar jo vetëm kërkesa krejtësisht të ndryshme, por edhe aftësitë aktuale të armëve ukrainase, të cilat i kanë tejkaluar shumë pritjet e krijuesve të tyre”, shkroi media.
Media shtoi se 4 kilometra (rreth 4,374 jardë) nuk është aspak limiti për këtë pushkë. Një plumb i qëlluar prej saj mund të përshkojë deri në 7 kilometra (rreth 7,655 jardë). Megjithatë, saktësia është faktori kryesor kufizues: Në një distancë prej 1.5 kilometrash, devijimi mund të formojë tashmë një rreth me diametër afërsisht një metër. Prandaj, në një distancë prej 4 kilometrash, snajperi ka shumë të ngjarë të ketë qëlluar një seri të shtënash për të arritur goditjen e suksesshme.
Më parë, Kyiv Post raportoi se një snajper nga Inteligjenca Ushtarake e Ukrainës (HUR), me shenjë thirrjeje “Lektor”, bëri histori duke eliminuar një ushtar rus nga një distancë prej 2,069 metrash (2,263 jardë) duke përdorur një pushkë të kalibrit 338 Lapua Magnum – një nga të shtënat më të gjata të konfirmuara në histori.
Në intervistën e tij ekskluzive me Kyiv Post, ai zbulon përgatitjen intensive, kushtet ekstreme të fushëbetejës dhe saktësinë mendore të nevojshme për një akt të tillë në zonën e pamëshirshme të luftës ukrainase. Nga shmangia e dronëve armik deri te bërja e llogaritjeve të çastit, ai ndan atë që duhet për të realizuar goditjen. Ai ka bërë një zbulim personal, duke thënë se ai lufton përkrah të birit.