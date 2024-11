Refuzoi vaksinën Covid, gruaja fiton 12 mln dollarë dëmshpërblim

Një grua që u pushua nga puna gjatë pandemisë sepse refuzoi të bënte vaksinën kundër koronavirusit fitoi një dëmshpërblim prej 12 milionë dollarësh.

Lisa Domski punoi për rreth 40 vjet në departamentin e IT-së të OJQ-së Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM) dhe pak para se të vinte pandemia, ajo filloi të punonte në telekomunikacion.

Pra, ndryshimet e punës të shkaktuara nga Covid nuk ndikuan në efikasitetin e saj, por kjo ndryshoi më pas. Kompania udhëzoi punëtorët që të vaksinoheshin deri më 21 tetor 2021, ose do të pushoheshin nga puna. Përjashtim bënin ata që nuk mund ta bënin vaksinën për arsye fetare, ndaj duhej të plotësonin një aplikim përkatës, por edhe të merrnin pjesë në një intervistë të veçantë me zyrtarë të OJQ-ve që do ta miratonin kërkesën.

New York Post raporton se gruaja nënshkroi heqjen dorë për arsye besimi, duke pretenduar se si një katolike e devotshme ajo kundërshtoi “vaksinat e zhvilluara me qelizat fetale”. Ajo citoi gjithashtu provat e spiritualitetit të saj për të treguar se ajo besonte vërtet dhe nuk po e përdorte besimin si justifikim.

Megjithatë, kompania e pushoi atë, duke pretenduar se “e gjitha ishte një pjellë e imagjinatës së Domskit” për moszbatimin e rekomandimeve që ajo pranoi. Kështu gruaja e çoi BCBSM në gjykatë dhe fitoi 12 milionë dollarë dëmshpërblim.

“Domski ka vite që punon ekskluzivisht me telekomunikacion. Ajo nuk kishte ndërmend të kthehej në zyrë, kështu që nuk ishte një burim i mundshëm infeksioni për punëtorët. Pra, pse të pajtoheni me një rekomandim që kishte të bënte vetëm me njerëzit që duhej të ishin fizikisht të pranishëm? ”, tha avokati i saj, i cili u pranua në gjykatë.

Tani gruaja planifikon të dalë në pension, ndërsa OJQ-ja do ta çojë sërish në gjykatë për të shmangur detyrimin për të paguar shumën e tepruar që duhet t’i paguajë punëtores që pushoi.